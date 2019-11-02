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台東在地食材廚藝大賽 學生廚師創意融菜色

2019-11-02 20:42中央社 台東縣2日電

台東縣政府今天舉辦在地食材廚藝大賽，學生組發揮無限創意，將土雞、紅烏龍、洛神花還有原民文化，融入菜色中。

台東縣政府今天舉辦「富麗台東、實在好料」在地食材廚藝大賽，上午學生組、下午社會組，經過激烈預賽，2組取前10名進入決賽。

傍晚決賽成績出爐，學生組第1名國立台東專科學校許薏涵、王博玄，第2名台東縣私立公東高級工業職業學校施孜琁、黃姿綾，第3名國立成功商業水產職業學校范英佐、王朝弘。

社會組第1名台東潮飯店柯俊隆、賴冠勳，第2名台東東霸王餐廳戴家福、陳志偉，第3名台東縣成功鎮農會李林靜慧、莊世玉。

學生組中有一道菜「回味當年」，是傳統的滷肉加入現在的洛神花，評審嘗起來是Q彈酸甜不油膩口味。學生說，這道菜要讓吃的人「有種老了之後回味當年年輕時的那種青澀」。

還有一道「真紅眼黑龍」，創作的學生說，這道菜是使用了台東獨特的紅烏龍茶搭配放山雞的雞腿肉，加上台東紅寶石–紅藜一起下去創造的一套特色佳餚，「讓整體的口感達到色香味同時爆發的一道菜餚」。

台東

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