台東在地食材廚藝大賽 學生廚師創意融菜色
2019-11-02 20:42中央社 台東縣2日電
台東縣政府今天舉辦在地食材廚藝大賽，學生組發揮無限創意，將土雞、紅烏龍、洛神花還有原民文化，融入菜色中。
台東縣政府今天舉辦「富麗台東、實在好料」在地食材廚藝大賽，上午學生組、下午社會組，經過激烈預賽，2組取前10名進入決賽。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
傍晚決賽成績出爐，學生組第1名國立台東專科學校許薏涵、王博玄，第2名台東縣私立公東高級工業職業學校施孜琁、黃姿綾，第3名國立成功商業水產職業學校范英佐、王朝弘。
社會組第1名台東潮飯店柯俊隆、賴冠勳，第2名台東東霸王餐廳戴家福、陳志偉，第3名台東縣成功鎮農會李林靜慧、莊世玉。
學生組中有一道菜「回味當年」，是傳統的滷肉加入現在的洛神花，評審嘗起來是Q彈酸甜不油膩口味。學生說，這道菜要讓吃的人「有種老了之後回味當年年輕時的那種青澀」。
還有一道「真紅眼黑龍」，創作的學生說，這道菜是使用了台東獨特的紅烏龍茶搭配放山雞的雞腿肉，加上台東紅寶石–紅藜一起下去創造的一套特色佳餚，「讓整體的口感達到色香味同時爆發的一道菜餚」。
留言