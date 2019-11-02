基隆瑪陵野餐音樂派對 推廣七堵休閒農業適合親子遊

2019-11-02 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市政府今天下午在七堵瑪陵「綠谷休閒農場」辦野餐音樂派對，活動安排品味野餐美食、聆聽樂團Live演唱，在微微徐風中觀看美麗山景。市長林右昌說，今天活動形式是首次嘗試，透過主題式遊程設計，交通妥適規畫，把遊客舒服帶到各景點，安排親子一日遊，逐步建立休閒農業新經濟。

產發處表示，活動安排Peter-謝庭穎、斯九善及木頭超人等樂團Live演唱，還有親子食農教育與體驗，讓小朋友前往農場採山藥，學用在地食材做出友善低碳料理，學習珍惜食材。

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林右昌說，基隆瑪陵地區擁有好山好水，離市中心區有些距離，產發處這次藉活動，與休閒農業業者合作，要把這個好地方、好風景推廣出去，讓大家知道基隆有這麼好的地方。近年來，產發處和農會、在地業者合作，致力提升水準，用心研發產品，從傳統逐步走向具設計感。