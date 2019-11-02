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2019台東好米收冬祭今天啟動 下周六還有飯桶王大賽

2019-11-02 18:49聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

邁入第10年的2019客庄12大節慶，「2019台東好米收冬祭」活動，今天在台東縣縣長官邸啟動，現場進行「聽聽當好HAKKA SHOW （客家秀）」，吸引不少台東客家鄉親及民眾參與，邊欣賞客家歌曲與舞蹈，邊享用客家宴。

台東縣副縣長張志明、立委劉櫂豪、客委會委員彭歲玲、多個台東客屬團體、藝文團體負責人等參與，在老松、草地、百年日式建築前，大家慢品客家宴，欣賞天空舞集、東大熱舞社、客家歌手饒棣華表演客家豐收樂章，為台東好米收冬祭10周年慶揭開序幕。

張志明表示，近年來縣府與客家委員會積極努力針對東部客家文化、產業、語言進行保存及發揚，成立「幸福台九線」來推動，每年入冬稻米收割前舉辦台東好米收冬祭，就是光大台東客家最精彩的稻米文化，期待中央與地方能繼續合作，營造與共創台東客家的文化學習環境空間。

除了今天首場「聽聽當好HAKKA SHOW（客家秀）」至11月23日止，周周都有精采活動，11月9日在台東縣客家學堂有場「愛吃飯桶王大賽」初賽，即日起至5日止受理報名。

11月17日在台東縣池上客家文化園區將舉辦盛大的露天客家宴，今年匯集10種以上的時令食材料理，歡迎民眾揪團報名，原價2000元（8至10人）1組，10周年特價1500元，限量20組；另有客家宴獨享餐，每份300元，限量100份。

11月23日在鐵花新聚落，以樹蔭草地為廳，歡迎鄉親與遊客攜家帶眷來品嘗這一季的豐收與美好，把台東米食一次吃到飽，體驗優美多元的東部客家文化。

更多活動資訊及報名請洽詢台東好米收冬祭工作小組（089）237128陳小姐、盧先生，或上網查詢台東好米收冬祭臉者粉絲頁 : https://www.facebook.com/hakka.taitung。

2019台東好米收冬祭活動，今天在台東縣縣長官邸啟動。記者羅紹平／攝影
2019台東好米收冬祭活動，今天在台東縣縣長官邸啟動。記者羅紹平／攝影
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2019台東好米收冬祭活動，今天在台東縣縣長官邸啟動。記者羅紹平／攝影
2019台東好米收冬祭活動，今天在台東縣縣長官邸啟動。記者羅紹平／攝影
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台東客家文化稻米

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