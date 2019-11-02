2019台東好米收冬祭今天啟動 下周六還有飯桶王大賽
2019-11-02 18:49
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
邁入第10年的2019客庄12大節慶，「2019台東好米收冬祭」活動，今天在台東縣縣長官邸啟動，現場進行「聽聽當好HAKKA SHOW （客家秀）」，吸引不少台東客家鄉親及民眾參與，邊欣賞客家歌曲與舞蹈，邊享用客家宴。
台東縣副縣長張志明、立委劉櫂豪、客委會委員彭歲玲、多個台東客屬團體、藝文團體負責人等參與，在老松、草地、百年日式建築前，大家慢品客家宴，欣賞天空舞集、東大熱舞社、客家歌手饒棣華表演客家豐收樂章，為台東好米收冬祭10周年慶揭開序幕。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
張志明表示，近年來縣府與客家委員會積極努力針對東部客家文化、產業、語言進行保存及發揚，成立「幸福台九線」來推動，每年入冬稻米收割前舉辦台東好米收冬祭，就是光大台東客家最精彩的稻米文化，期待中央與地方能繼續合作，營造與共創台東客家的文化學習環境空間。
除了今天首場「聽聽當好HAKKA SHOW（客家秀）」至11月23日止，周周都有精采活動，11月9日在台東縣客家學堂有場「愛吃飯桶王大賽」初賽，即日起至5日止受理報名。
11月17日在台東縣池上客家文化園區將舉辦盛大的露天客家宴，今年匯集10種以上的時令食材料理，歡迎民眾揪團報名，原價2000元（8至10人）1組，10周年特價1500元，限量20組；另有客家宴獨享餐，每份300元，限量100份。
11月23日在鐵花新聚落，以樹蔭草地為廳，歡迎鄉親與遊客攜家帶眷來品嘗這一季的豐收與美好，把台東米食一次吃到飽，體驗優美多元的東部客家文化。
更多活動資訊及報名請洽詢台東好米收冬祭工作小組（089）237128陳小姐、盧先生，或上網查詢台東好米收冬祭臉者粉絲頁 : https://www.facebook.com/hakka.taitung。
留言