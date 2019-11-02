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蔡明亮揪影迷到宜蘭壯圍沙丘 欣賞經典電影

2019-11-02 20:37中央社 宜蘭縣2日電

交通部觀光局今明兩天，在宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區舉辦「天外飛來電影」經典老片影展，導演蔡明亮精選6部中外經典影片，邀請民眾暢聊老電影及老歌。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今年在壯圍沙丘旅遊服務園區舉辦「2019沙丘藝遊」系列活動，繼春季「那一夜、我們在沙丘」、夏季「沙丘漫舞」之後，今明兩天舉辦秋季「天外飛來電影」經典老片影展與電影漫談活動，邀請民眾免費入園參加。

管理處表示，這次老片影展邀請蔡明亮精心策劃，挑選6部中外經典電影分別於沙丘館與戶外場所放映。沙丘館今天播放經典默片「城市之光」、「獵人之夜」，明天將放映「日出」、「迷魂記」；戶外場所今天播放科幻片經典「2001太空漫遊」，明天將放映黃梅調經典「江山美人」。

蔡明亮表示，這6部影片都很值得欣賞也很好看，且放映地點選擇在壯圍沙丘旅遊服務園區這種像是美術館的場所更別具意義，也不同於一般廟會播放場所，希望讓民眾有不一樣的機會，體驗特別的播放場所，也順便參觀服務園區內的設施，他也樂於與影迷分享曾經有過的大戲院黃金時代。

管理處表示，經典老片影展這兩天期間除了請來餐車業者提供餐飲服務外，配合活動結束時間也商請「台灣好行綠18」提供夜間接駁服務，由壯圍沙丘行駛至宜蘭火車站及轉運站，影迷可多加利用。

電影國家風景區太空

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