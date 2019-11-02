花蓮秋天音樂盛事 穀稻秋聲」稻浪與山谷間開唱

2019-11-02 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣富里鄉一群在地青農發起的「穀稻秋聲山谷草地音樂節」，今天在富里鄉永豐社區大草地上展開，結合音樂、市集與野餐，吸引上千人到場，在山谷和稻浪間，享受一場浪漫的初秋農村派對。

「穀稻秋聲」從2015年起連辦五屆，成為花蓮南區初秋一大音樂盛事，今年卡司堅強，接連兩天的音樂會，今天有陳昇＆新寶島康樂隊、花蓮客家創作歌手徐世慧、阿美族歌手莫言、曾獲金曲獎最佳新人的黃建為表演；明天由鹹豬肉樂團、旺福、高偉勛接棒獻唱，最後由阿美族歌手Suming舒米恩壓軸。

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主辦單位「富里983」團隊表示，今年活動時間是2、3日的中午12時起到晚間6時，除了很棒的音樂人表演，現場也有市集派對，展售有機農產、特色美食 等，邀約民眾秋高氣爽郊遊去，一起享受秋日午後的美好。

今年活動除了在地的富里鄉好好農村發展協會、富里鄉農村再生促進會、保證責任花蓮縣富糧稻米運銷合作社等主辦，農委會水土保持局、農委會花蓮林管處、花蓮區農業改良場、花蓮縣府、台東生活美學館，都加入共同主辦的行列，花蓮水保分局長陳淑媛、林管處長楊瑞芬等人，今天都到場同樂。

發起人之一、「天賜糧源」公司執行長鍾雨恩說，發起「穀稻秋聲」音樂節，希望邀請大家來富里體驗這裡的美好，讓富里農村的美，能被更多人看見。