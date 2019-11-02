時尚零時差 台東首次出現街頭走秀

2019-11-02 20:20 中央社 台東縣2日電



今秋台東很時尚，今天下午熱鬧的台東市街頭首次出現時尚快閃秀，20名伊林模特兒走秀，讓台東的時尚零時差，更吸引過路人圍觀的目光。

今天下午4時多，在台東市的縣警局台東分局前博愛路、新生路口忽然交通管制，接著20位時裝走秀模特兒魚貫走到馬路中間，民眾相當訝異「台東怎麼會出現模特兒，太驚奇了」，快閃活動2波將近10分鐘結束。

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這項2019台東縣文創時尚秀活動，讓民眾就地欣賞高規格的時尚秀。台東縣政府文化處表示，台東青年設計師沙布喇．安德烈近年來在國際各大時裝週大放異彩，為鼓勵及提攜台東子弟，今天集結台東各優秀的原創設計新秀設計師余仁瑋、潘子甦等及公東高工美容美髮科師生超過30名安排時裝走秀。

安德烈更帶來品牌專屬–伊林模特兒共同走秀，同時也讓台東的孩子們學習了解何謂「國際時尚專業嚴謹的態度」，提攜台東的學子從中一窺台灣時尚產業豐富多樣的美學主義，搭配整合在地設計師作品，為台東時尚帶來新氣象。

文化處長鍾青柏表示，這是台東首次出現街道時尚走秀，讓台東時尚和北部零時差。期望這場時尚秀能開啟台東更多學子投入這個產業，將台東的美透過設計及展演發光發亮。除了下午在台東分局前快閃走秀；晚上7時的快閃演出，地點在台東市寶桑路民權里日式建築文化園區舉行。