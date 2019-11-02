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首屆宜蘭鴨肉麵比賽得獎揭曉 熊咖哩勇奪「鴨料理王」

2019-11-02 17:40聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府舉辦鴨鄉鴨香活動邁入第13年，今年特別開辦宜蘭「鴨肉麵」比賽，戰況十分激烈。經過兩階段品評，下午結果出爐，由「熊咖哩」及「利澤簡鴨肉麵」，分別榮獲實體店面組、創意無限組的最佳鴨料理王獎。

宜蘭是生產鴨肉的重鎮，縣長林姿妙上午親臨活動會場，推廣行銷在地品質優良的鴨肉。主辦單位特別印製宜蘭鴨肉麵地圖，民眾若想要品嘗好吃的鴨麵料理，即日起至12月13日前往參賽的實體店面用餐，集滿其中3家戳印，即可參加摸彩活動，最大獎獲得宜蘭民宿免費住宿券。

第一屆的宜蘭鴨肉麵比賽競爭激烈，參賽隊伍卯足全力展現廚藝和創意爭取佳績，之前第一階段由專家品評占70%，今天在中興文創園區由300位民眾評審進行最後的試吃品評，佔總成績30%，特別有大台北地區及台中的民眾報名參加評審。

由於創意無限組得得獎者沒有店面，消費者若想品嘗也不見得吃得到，縣府農業處正研議是否發表食譜給大家參考。下午公布第一屆宜蘭鴨肉麵競賽得獎名單如下：

●最佳鴨料理王獎，實體店面組熊咖哩（櫻桃鴨三寶咖哩湯烏龍），創意無限組利澤簡鴨肉麵（利澤簡鴨肉麵）。

●最佳美食金鴨獎，實體店面組熱力健康促進饌研健康廚房（櫻桃鴨天使麵），創意無限組賀媽媽鴨賞之家（紅椒鑲櫻桃鴨佐飛魚卵蔥拌麵）

●最佳創意銀賓獎，實體店面組兆品酒店（烤鴨拉麵鍋），創意無限組新住民姊妹隊（骨里香滷鴨麵）

●最佳鴨肉銅鑄獎，實體店面組約翰兄弟餐飲店（約翰鴨肉麵），創意無限組初食軒餐廳（手沖酸菜鴨片麵）

●最佳口味創新獎，實體店面組威尼斯義大利麵工坊（綠蓉青醬鴨肉手工麵），創意無限組享食樂（雙薑芋香鴨麵）

●最佳料理風味獎，實體店面組薪竹鴨肉麵（煙燻鴨肉麵），創意無限組在地鴨鴨（一口鴨）

●最佳美味人氣獎，實體店面組阿皃傳承美食（酸菜鴨肉麵），創意無限組君悅養生美食（廣南麵）

●最佳鴨鄉香氣獎，實體店面組順順鵝肉大王（鴨肉麵），創意無限組沁涼鴨（沁涼鴨）

●最佳韻味濃厚獎，實體店面組博士鴨觀光工廠（櫻桃鴨肉麵），創意無限組P.J.T（拉麵鴨）

●最佳經濟實惠獎，實體店面組三星鴨（生炒鴨肉羹麵）

第一屆宜蘭「鴨肉麵」比賽的實體店面組，由「熊咖哩」咖哩湯烏龍拿下最佳鴨料理王獎。...
第一屆宜蘭「鴨肉麵」比賽的實體店面組，由「熊咖哩」咖哩湯烏龍拿下最佳鴨料理王獎。圖／縣府提供
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宜蘭第一屆鴨肉麵比賽競爭激烈，今天在中興文創園區由300位民眾評審進行最後的試吃...
宜蘭第一屆鴨肉麵比賽競爭激烈，今天在中興文創園區由300位民眾評審進行最後的試吃品評。記者戴永華／攝影
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第一屆宜蘭「鴨肉麵」比賽的創意無限組，由「利澤簡鴨肉麵」，榮獲的最佳鴨料理王獎。...
第一屆宜蘭「鴨肉麵」比賽的創意無限組，由「利澤簡鴨肉麵」，榮獲的最佳鴨料理王獎。圖／縣府提供
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宜蘭第一屆鴨肉麵比賽競爭激烈，今天在中興文創園區由300位民眾評審進行最後的試吃...
宜蘭第一屆鴨肉麵比賽競爭激烈，今天在中興文創園區由300位民眾評審進行最後的試吃品評。記者戴永華／攝影
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