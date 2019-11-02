台東在地食材廚藝大賽 GAYA酒店廚師奪社會組首獎
2019-11-02 17:30
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
台東縣政府舉辦的「富麗台東、實在好料」在地食材廚藝大賽，經過一天劇烈的競爭，今天下午成績出爐，社會組第一名由台東GAYA酒店廚師柯俊隆、賴冠勳奪得，並獲獎金12000元；學生組第一名台東專科許薏涵、王博玄，獎金 5000元。
今天的料理大賽在國立台東專科學校舉辦，上午進行學生組賽事，下午是社會組競賽，參賽者必須使用洛神花、火龍果、金針、紅烏龍、紅藜、鹿野黃金雞、成功白蝦、池上米、鳳梨、釋迦等台東在地食材，設計創意料理，從食材清洗、分切至料理，參賽者無不使用渾身解數，競賽過程緊湊刺激。
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各組競賽結果今天下午4點揭曉，並由縣府社會處長曹劍秋頒獎。學生組第一名國立台東專科學校許薏涵、王博玄，獎金5000元、第二名私立公東高工施孜琁、黃姿綾，獎金4000元、第三名國立成功商水范英佐、王朝弘，獎金3000元。
社會組第一名GAYA潮渡假酒店柯俊隆、賴冠勳，獎金12000元、第二名東霸王餐戴家福、陳志偉，獎金8000元、第三名成功鎮農會李林靜慧、莊世玉，獎金6000元。
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