親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

花蓮縣第一期部落聚會所計畫將到期 立委爭取展延保留

2019-11-02 17:08聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

原住民族委員會2年前核定花蓮縣第一期部落聚會所興建計畫，要在全縣興建44處部落集會所，因土地變更等問題，仍有37處卡關，若在年底計畫到期前來不及發包，預算可能遭收回；經立委協助，中央同意展延並保留經費，讓部落可安心照進度進行，盡快啟動招標作業。

花蓮第一期部落聚會所興建計畫，由縣府彙整各鄉鎮公所提出需求，向原民會提出，前年6月經行政院同意辦理，核定興建44處部落集會所，計畫期程兩年，今年底將到期。

立委鄭天財說，執行過程中，因涉及土地變更經費問題，影響進度，好不容易7月國發會同意以花東地區永續發展基金支應土地變更經費，這個問題解決了，又面臨計畫將於年底到期的時限壓力，目前仍有37處尚未發包，部落居民憂心聚會所蓋不成。

鄭天財表示，為解決預算恐遭收回問題，他多次向國家發展委員會質詢並爭取，獲得主委陳美伶同意可專案保留，經花蓮縣政府提出保留計畫，便可以繼續執行後續工程發包作業，不影響聚會所興建計畫。

花蓮縣府原住民行政處長陳建村說，上周與各鄉鎮市召開共識會議，將針對部落所提土地空間利用及設計規畫進行研議，待程序出爐後，就會陸續啟動招標作業。

陳建村也指出，第一期部落聚會所興建計畫經費確定保留，第二期部落聚會所興建計畫也在上月經行政院簽核同意辦理，明年將執行另外15座部落集會所的興建計畫，朝向一部落一聚會所目標。

花蓮縣吉安慶豐部落聚會所，獲中央補助經費興建，今年8月落成啟用。圖／吉安鄉公所提...
花蓮縣吉安慶豐部落聚會所，獲中央補助經費興建，今年8月落成啟用。圖／吉安鄉公所提供
分享

行政院原住民

相關新聞

三代變裝大比拼超逗趣 開喜婆婆、女鬼、蜘蛛都來了

2019-11-02 15:37

秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊

2019-11-02 15:37

基隆港明天5郵輪齊聚盛況 這些地方看最美

2019-11-02 11:53

原住民11族50項傳統智慧受保護 使用前須獲同意

2019-11-02 16:53

花蓮青年住宅餘屋開賣 702人搶254戶

2019-11-02 16:28

當排灣族遇上布農、阿美族 台東3所國小傳統蹦出火花

2019-11-02 16:20

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

社區關懷據點成果展示盛大登場 立委參選人忙拉票

2019-11-02 12:35

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

市府整併…會勘「放議員鴿子」 林右昌致歉：會改進

2019-11-02 00:04

宜蘭外送車禍 1個月13起16傷

2019-11-01 23:06

暖冬影響 太麻里金針花還在開

2019-11-01 23:01

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

打卡熱點暖心公園禁菸 鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸

2019-11-01 16:40

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35
看更多

熱門文章

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

基隆港明天5郵輪齊聚盛況 這些地方看最美

2019-11-02 11:53

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」　

2019-11-02 12:27

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

基隆河自行車道前瞻5億沒法用 林右昌：1.5億自籌太難

2019-11-02 09:46

台北溫泉季開幕壯觀 撞神轎驚呼連連

2019-11-01 23:32

大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

石虎路殺 苗140、台13甲設區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 11:22

老書店又回來了 良昌冊店回嘉義市火車站商圈重新營業

2019-11-02 09:54

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

百年歷史北港牛墟9日重新開張 邀粉絲回娘家逛市集

2019-11-02 07:20

李永萍辦政見說明會 提改善汐止交通三箭解決交通困境

2019-11-01 22:10

主持海尾寮橋完工啟用 蔡英文：治水不能等

2019-11-02 11:03

鼻頭角廢軍營變聽濤營 5日起限時開放

2019-11-01 23:27

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

「名人書房開箱」劉克襄、李長青、沙永玲書房長這樣

2019-11-02 11:27

台中多元計程車上路 採全預約載客

2019-11-01 23:38

如何找出毒癮人口？ 高市研議科技技術找人

2019-11-02 11:12

今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26

面對身體殘缺他抱持「我絕對做得到」她用歌聲感動人心

2019-11-01 21:26

北市府性騷案 議員要柯文哲別妄下定論

2019-11-01 18:43

市府整併…會勘「放議員鴿子」 林右昌致歉：會改進

2019-11-02 00:04

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

綠黃葉色如調色盤 彰化大埔截水溝秋色怡人

2019-11-02 12:36

6旬婦勇闖天堂路 獲旅展免費東京機票

2019-11-01 17:59

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

最近的電影院在百里之外 恆春辦露天電影院稍解癮

2019-11-02 07:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top