花蓮縣第一期部落聚會所計畫將到期 立委爭取展延保留
2019-11-02 17:08
聯合報 記者王燕華
／花蓮即時報導
原住民族委員會2年前核定花蓮縣第一期部落聚會所興建計畫，要在全縣興建44處部落集會所，因土地變更等問題，仍有37處卡關，若在年底計畫到期前來不及發包，預算可能遭收回；經立委協助，中央同意展延並保留經費，讓部落可安心照進度進行，盡快啟動招標作業。
花蓮第一期部落聚會所興建計畫，由縣府彙整各鄉鎮公所提出需求，向原民會提出，前年6月經行政院同意辦理，核定興建44處部落集會所，計畫期程兩年，今年底將到期。
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立委鄭天財說，執行過程中，因涉及土地變更經費問題，影響進度，好不容易7月國發會同意以花東地區永續發展基金支應土地變更經費，這個問題解決了，又面臨計畫將於年底到期的時限壓力，目前仍有37處尚未發包，部落居民憂心聚會所蓋不成。
鄭天財表示，為解決預算恐遭收回問題，他多次向國家發展委員會質詢並爭取，獲得主委陳美伶同意可專案保留，經花蓮縣政府提出保留計畫，便可以繼續執行後續工程發包作業，不影響聚會所興建計畫。
花蓮縣府原住民行政處長陳建村說，上周與各鄉鎮市召開共識會議，將針對部落所提土地空間利用及設計規畫進行研議，待程序出爐後，就會陸續啟動招標作業。
陳建村也指出，第一期部落聚會所興建計畫經費確定保留，第二期部落聚會所興建計畫也在上月經行政院簽核同意辦理，明年將執行另外15座部落集會所的興建計畫，朝向一部落一聚會所目標。
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