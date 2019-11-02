親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

秋冬旅遊補助再加碼 台東3波額度達1.6億元

2019-11-02 17:16中央社 台東縣2日電

交通部觀光局秋冬旅遊補助，台東反映熱絡，再獲加碼第3波補助，總計達新台幣1.6億元、16萬個房間數，目前還有5萬多間可供使用，台東縣政府呼籲民眾保握機會到台東旅遊。

觀光局為提振國內旅遊，今年推出秋冬遊補助專案，自9月1日上路，國旅遊客反應熱烈，台東縣為觀光大縣，原有補助額度新台幣8000萬元，在9月底使用率即已達8成以上。10月初向觀光局爭取第2波補助4000萬元獲得支持；日前再提出第3波補助需求，於11月1日再獲得補助4000萬元，合計達1億6000萬元。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，台東縣秋冬遊專案總經費達1億6000萬元，共16萬個房間數，截至11月1日為止，使用房間數已達10萬9526間，剩餘間數還有5萬474間，可供民眾使用。

台東縣長饒慶鈴表示，秋冬適合來台東，台東金樽即將於11月23日至12月7日期間舉辦國際衝浪賽，來自世界各地區衝浪冠軍將在台東金樽拚搏世界第一的稱號，歡迎大家蒞臨感受世界級賽事。

另外，台東的溫泉的優質也是全國知名，除老牌知本溫泉區，南迴線上的金崙溫泉更有小鎮特色濃厚，縱谷的鹿野溫泉以及南橫公路上的霧鹿溫泉，都是難得優質溫泉，更有世界級的海底溫泉－綠島朝日溫泉，面對太平洋邊看日出邊泡海水溫泉的體驗，一生必來。

立法委員劉櫂豪今天也證實，昨天接獲觀光局告知，台東秋冬補助加碼至第3波補助。從9月至10月底，已經帶動約10萬至20萬人次，在非假日到台東旅遊。

他表示，政府推出國旅補助方案，就是期待能協助振興國內觀光產業，尤其暑假結束後進入9月份旅遊淡季，到明年過年前需要刺激國內旅遊市場來幫助業者。

劉櫂豪說，台東的美景、美食以及人情味，都是最具特色的，而且有不同文化風貌，這是在其他縣市看不到的，希望外地友人多多利用秋冬補助方案來台東一趟便宜又划算，且深度的漫遊美食之旅。

台東溫泉國旅補助

相關新聞

三代變裝大比拼超逗趣 開喜婆婆、女鬼、蜘蛛都來了

2019-11-02 15:37

秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊

2019-11-02 15:37

基隆港明天5郵輪齊聚盛況 這些地方看最美

2019-11-02 11:53

原住民11族50項傳統智慧受保護 使用前須獲同意

2019-11-02 16:53

花蓮青年住宅餘屋開賣 702人搶254戶

2019-11-02 16:28

當排灣族遇上布農、阿美族 台東3所國小傳統蹦出火花

2019-11-02 16:20

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

社區關懷據點成果展示盛大登場 立委參選人忙拉票

2019-11-02 12:35

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

市府整併…會勘「放議員鴿子」 林右昌致歉：會改進

2019-11-02 00:04

宜蘭外送車禍 1個月13起16傷

2019-11-01 23:06

暖冬影響 太麻里金針花還在開

2019-11-01 23:01

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

打卡熱點暖心公園禁菸 鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸

2019-11-01 16:40

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35
看更多

熱門文章

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

基隆港明天5郵輪齊聚盛況 這些地方看最美

2019-11-02 11:53

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」　

2019-11-02 12:27

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

基隆河自行車道前瞻5億沒法用 林右昌：1.5億自籌太難

2019-11-02 09:46

台北溫泉季開幕壯觀 撞神轎驚呼連連

2019-11-01 23:32

大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

石虎路殺 苗140、台13甲設區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 11:22

老書店又回來了 良昌冊店回嘉義市火車站商圈重新營業

2019-11-02 09:54

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

百年歷史北港牛墟9日重新開張 邀粉絲回娘家逛市集

2019-11-02 07:20

李永萍辦政見說明會 提改善汐止交通三箭解決交通困境

2019-11-01 22:10

主持海尾寮橋完工啟用 蔡英文：治水不能等

2019-11-02 11:03

鼻頭角廢軍營變聽濤營 5日起限時開放

2019-11-01 23:27

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

「名人書房開箱」劉克襄、李長青、沙永玲書房長這樣

2019-11-02 11:27

台中多元計程車上路 採全預約載客

2019-11-01 23:38

如何找出毒癮人口？ 高市研議科技技術找人

2019-11-02 11:12

今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26

面對身體殘缺他抱持「我絕對做得到」她用歌聲感動人心

2019-11-01 21:26

北市府性騷案 議員要柯文哲別妄下定論

2019-11-01 18:43

市府整併…會勘「放議員鴿子」 林右昌致歉：會改進

2019-11-02 00:04

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

綠黃葉色如調色盤 彰化大埔截水溝秋色怡人

2019-11-02 12:36

6旬婦勇闖天堂路 獲旅展免費東京機票

2019-11-01 17:59

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

最近的電影院在百里之外 恆春辦露天電影院稍解癮

2019-11-02 07:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top