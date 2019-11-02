秋冬旅遊補助再加碼 台東3波額度達1.6億元

2019-11-02 17:16 中央社 台東縣2日電



交通部觀光局秋冬旅遊補助，台東反映熱絡，再獲加碼第3波補助，總計達新台幣1.6億元、16萬個房間數，目前還有5萬多間可供使用，台東縣政府呼籲民眾保握機會到台東旅遊。

觀光局為提振國內旅遊，今年推出秋冬遊補助專案，自9月1日上路，國旅遊客反應熱烈，台東縣為觀光大縣，原有補助額度新台幣8000萬元，在9月底使用率即已達8成以上。10月初向觀光局爭取第2波補助4000萬元獲得支持；日前再提出第3波補助需求，於11月1日再獲得補助4000萬元，合計達1億6000萬元。

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台東縣政府交通及觀光發展處表示，台東縣秋冬遊專案總經費達1億6000萬元，共16萬個房間數，截至11月1日為止，使用房間數已達10萬9526間，剩餘間數還有5萬474間，可供民眾使用。

台東縣長饒慶鈴表示，秋冬適合來台東，台東金樽即將於11月23日至12月7日期間舉辦國際衝浪賽，來自世界各地區衝浪冠軍將在台東金樽拚搏世界第一的稱號，歡迎大家蒞臨感受世界級賽事。

另外，台東的溫泉的優質也是全國知名，除老牌知本溫泉區，南迴線上的金崙溫泉更有小鎮特色濃厚，縱谷的鹿野溫泉以及南橫公路上的霧鹿溫泉，都是難得優質溫泉，更有世界級的海底溫泉－綠島朝日溫泉，面對太平洋邊看日出邊泡海水溫泉的體驗，一生必來。

立法委員劉櫂豪今天也證實，昨天接獲觀光局告知，台東秋冬補助加碼至第3波補助。從9月至10月底，已經帶動約10萬至20萬人次，在非假日到台東旅遊。

他表示，政府推出國旅補助方案，就是期待能協助振興國內觀光產業，尤其暑假結束後進入9月份旅遊淡季，到明年過年前需要刺激國內旅遊市場來幫助業者。

劉櫂豪說，台東的美景、美食以及人情味，都是最具特色的，而且有不同文化風貌，這是在其他縣市看不到的，希望外地友人多多利用秋冬補助方案來台東一趟便宜又划算，且深度的漫遊美食之旅。