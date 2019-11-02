親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

原住民11族50項傳統智慧受保護 使用前須獲同意

2019-11-02 16:53聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

原住民族傳統智慧創作保護條例」104年2月上路，行政院原住民族委員會表示，至今已有11族提出50項傳統智慧創作專用權申請登錄，並受到保護，社會各界使用前須先向族人或部落申請同意，才可使用。

台東市阿美族馬蘭部落10月22日成立「大馬蘭阿美族傳統智慧保護共同基金管理委員會」，串連台東26個阿美族部落， 希望共同保護阿美族傳 統文權益。羅福慶說，現有「馬蘭飲酒歡樂歌」和「馬蘭報訊曲」已取得專用權，外界使用前應向馬蘭向族人申請取得同意。

行政院原民會表示，原住民族傳統智慧創作保護條例「所稱智慧創作」，指原住民族傳統宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之表達。

過去包括 阿美族馬蘭部落的飲酒歡樂歌曾被外國藝文團體引用為歌曲的前奏，最後紅回台灣，族人才知傳統歌謠被引用，還有布農族的八部合音、蘭嶼達悟族圖騰，過去也曾遭商業使用，引發爭議。

原民會呼籲各界尊重原住民「傳統智慧創作權」及重要性，使用受到保護的智慧財產須經族人或部落同意，保護原住民族傳統智慧創作，並促進原住民族文化發展。

國內已有11族提出50項傳統智慧創作專用權申請登錄，外界使用前須獲部落、族人同意...
國內已有11族提出50項傳統智慧創作專用權申請登錄，外界使用前須獲部落、族人同意。記者羅紹平／攝影
分享

原住民阿美族行政院

相關新聞

宜蘭綠色影展明晚戶外特映場 前1小時發放抽獎券

2019-11-02 16:19

三代變裝大比拼超逗趣 開喜婆婆、女鬼、蜘蛛都來了

2019-11-02 15:37

秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊

2019-11-02 15:37

基隆港明天5郵輪齊聚盛況 這些地方看最美

2019-11-02 11:53

花蓮青年住宅餘屋開賣 702人搶254戶

2019-11-02 16:28

當排灣族遇上布農、阿美族 台東3所國小傳統蹦出火花

2019-11-02 16:20

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

社區關懷據點成果展示盛大登場 立委參選人忙拉票

2019-11-02 12:35

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

市府整併…會勘「放議員鴿子」 林右昌致歉：會改進

2019-11-02 00:04

宜蘭外送車禍 1個月13起16傷

2019-11-01 23:06

暖冬影響 太麻里金針花還在開

2019-11-01 23:01

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

打卡熱點暖心公園禁菸 鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸

2019-11-01 16:40

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35
看更多

熱門文章

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

基隆港明天5郵輪齊聚盛況 這些地方看最美

2019-11-02 11:53

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top