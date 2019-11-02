原住民11族50項傳統智慧受保護 使用前須獲同意
2019-11-02 16:53
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
「原住民族傳統智慧創作保護條例」104年2月上路，行政院原住民族委員會表示，至今已有11族提出50項傳統智慧創作專用權申請登錄，並受到保護，社會各界使用前須先向族人或部落申請同意，才可使用。
台東市阿美族馬蘭部落10月22日成立「大馬蘭阿美族傳統智慧保護共同基金管理委員會」，串連台東26個阿美族部落， 希望共同保護阿美族傳 統文權益。羅福慶說，現有「馬蘭飲酒歡樂歌」和「馬蘭報訊曲」已取得專用權，外界使用前應向馬蘭向族人申請取得同意。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
行政院原民會表示，原住民族傳統智慧創作保護條例「所稱智慧創作」，指原住民族傳統宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之表達。
過去包括 阿美族馬蘭部落的飲酒歡樂歌曾被外國藝文團體引用為歌曲的前奏，最後紅回台灣，族人才知傳統歌謠被引用，還有布農族的八部合音、蘭嶼達悟族圖騰，過去也曾遭商業使用，引發爭議。
原民會呼籲各界尊重原住民「傳統智慧創作權」及重要性，使用受到保護的智慧財產須經族人或部落同意，保護原住民族傳統智慧創作，並促進原住民族文化發展。
留言