花蓮青年住宅餘屋開賣 702人搶254戶

2019-11-02 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣府青年安心成家住宅，因第一梯次申請後仍有餘屋，縣府二度開賣，同步開放賞屋一個月，吸引765人申請登記，扣除資格不符或資料不全者，有702人，今在縣府大禮堂抽序號，將依序號通知民眾繳納訂金。

前縣長傅崐萁任內推動的花蓮青年住宅，以賣斷式出售住宅600戶及店面100戶，首度開賣時申請登記者眾，但後來下訂率並不理想，縣府雖將訂金從50萬元下修到10萬元，仍有餘屋。

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縣府為求完售目標，檢討「承購資格審查作業須知」，決定將設籍花蓮10年、10年內不得轉賣的閉鎖期限制，縮短為5年，另從9月9月日起至10月9日，再度開放申請，並同步開放民眾假日賞屋，4周賞屋人潮計1407組、近4千人次，反應不錯。

縣府建設處長鄧子榆表示，這次開賣餘下的254戶住宅戶，共765人申請登記購屋，經資格審查，有63件資格或資料不全被退回，符合承購資格者共702件，因超出開賣的254戶，今天下午在縣府大禮堂辦理登記序號抽籤，全程由律師林武順、簡燦賢見證，名單也已公布在縣府青年住宅專區網站。

鄧子榆說，接下來會依序通知民眾繳納10萬元訂金，若接到通知但未在期限內納訂，即視同放棄承購資格，30天後會再依序通知候補者，直到額滿為止。