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當排灣族遇上布農、阿美族 台東3所國小傳統蹦出火花

2019-11-02 16:20聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

當排灣族遇上阿美族及布農族，台東縣安朔、海端、泰源國小今天下午2點舉辦傳統文化教學成果展，現場氣氛相當嗨，宛如一場原住民族豐年祭典，3所學校也擦蹦出薪傳火花。

台東縣政府文化處推廣藝文教育扎根，今年以安朔、海端、泰源國小為據點，請部落耆老長者及藝文師駐校教導學童吟唱傳統古謠，今天下午2點至4點在台東縣立美術館戶外廣場，舉辦成果展演，一群來自山裡的可愛的原住民小朋友，一起嗨唱「米呼米尚．阿賴 一起Semnai吧！」讓美術館迴盪來山林幽谷的原住民童稚歌聲。

活動在下午2點舉行，吸引不少家長陪伴孩子一起前來欣賞，受邀出席的恆春民謠進香團團長趙振英致贈恆春有形文化資產月琴及無形文化資產城樓景象給台東縣長饒慶鈴，由縣府秘書長陳明仁代表接受，秘書長也代表縣府回贈排灣族鼻笛。

除了安朔國小、海端國小、泰源國小等校的成果展演外，也邀請剛代表觀光局到日本觀光代言的台東高商原舞社，以及恆春民謠進香團月琴古謠同台演出，雙東文化觀摩交流。

陳明仁表示，縣政府文化處今年以安朔、海端、泰源國小為據點，推廣藝文教育扎根，就是希望原住民小朋友認識、喜愛與傳承自己祖先的文化技藝。

海端國小學童表演布農族傳統歌舞，來自山谷裡的歌聲清幽嘹亮。記者羅紹平／攝影
海端國小學童表演布農族傳統歌舞，來自山谷裡的歌聲清幽嘹亮。記者羅紹平／攝影
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台東高商原舞團受邀參與今天下午的「米呼米尚．阿賴 一起Semnai吧！」演出。記...
台東高商原舞團受邀參與今天下午的「米呼米尚．阿賴 一起Semnai吧！」演出。記者羅紹平／攝影
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恆春民謠進香團團長趙振英（右）致贈恆春有形文化資產月琴，縣府秘書長陳明仁代表接受...
恆春民謠進香團團長趙振英（右）致贈恆春有形文化資產月琴，縣府秘書長陳明仁代表接受。記者羅紹平／攝影
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恆春民謠進香團受邀參與今天下午的「米呼米尚．阿賴 一起Semnai吧！」演出。記...
恆春民謠進香團受邀參與今天下午的「米呼米尚．阿賴 一起Semnai吧！」演出。記者羅紹平／攝影
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台東原住民恆春

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