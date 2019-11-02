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宜蘭綠色影展明晚戶外特映場 前1小時發放抽獎券

2019-11-02 16:19聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

2019宜蘭國際綠色影展明天晚上7點在新月老樹廣場舉行影展戶外放映特別場，6點起就會先發放抽獎券，民眾提早索取參加抽獎；7點由縣長林姿妙頒發「環保影像計畫」人氣獎並抽出參加獎、現場獎得主，接著放映《我家有個開心農場》。

2019宜蘭國際綠色影展自10月26日開始為期10天、共30場次影展，室內觀影人數預估約2500人次，戶外放映1500人次，明晚的特別場放映，除了影片放映、頒發環保影像計畫人氣獎外，為邀請現場觀影民眾同樂，當天晚上6點起至6點50分發送抽獎券，民眾可索取參與抽獎。

抽獎的最大獎為大同電鍋，其他獎項有億光7.5W LED燈泡、環保酵素洗碗精、綠色影展筷子套、綠色影展厚磅環保袋等共超過40個獎品，與現場影迷一起迎接影展閉幕，為活動畫下完美句點。

《我家有個開心農場》是暖心動人及探討環境永續的好片，曾經入選柏林影展「美食單元」，並在多倫多電影節獲選為「觀眾票選最佳紀錄片」。由艾美獎得主John Chester花了8年的時間，記錄一對瘋狂夫妻帶著他們的愛狗去鄉下開農場的故事，這對夫妻選擇一塊農地種植上萬棵果樹、百種作物、畜養各種動物好朋友，打造出與自然和諧共存，物種多樣的開心農場。影片生動有趣，適合闔家觀賞。

11月4日是影展最後一天，將有3部電影在宜蘭新月豪華影城放映。《吞食復活節島》探討復活節島觀光快速發展後所面對的環境問題；《雪國的孩子》講述喜馬拉雅山上的小朋友，為了上學離開山上的家，在畢業之後，經歷過現代的生活方式，他們如何看待家鄉；《覆巢》則是由台灣導演鄭慧玲所拍攝，花了4年的時間，跟著徐玉紅女士參與土地正義抗爭，更多影展詳情可至官網查詢ygiff.org

宜蘭國際綠色影展自10月26日開始為期10天、播放30場次，明晚特映場在新月廣場...
宜蘭國際綠色影展自10月26日開始為期10天、播放30場次，明晚特映場在新月廣場舉行，有抽獎活動。圖／環保局提供
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宜蘭國際綠色影展日前邀請知名導演鄭文堂（左一）及藝人林予晞（左二）到場。圖／環保...
宜蘭國際綠色影展日前邀請知名導演鄭文堂（左一）及藝人林予晞（左二）到場。圖／環保局提供
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