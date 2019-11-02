三代變裝大比拼超逗趣 開喜婆婆、女鬼、蜘蛛都來了

2019-11-02 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 /宜蘭即時報導



為帶動家庭祖孫三代的融合關係，宜蘭縣政府社會處今天舉辦「三代歡樂變裝大比拚」親子活動，大家莫不花盡巧思裝扮，有人把2歲大的寶寶打扮成蜘蛛，可愛度曝表；雖然耶誕節還沒到，但耶誕老人也出現了，各組參賽者爭奇鬥豔。

宜蘭縣府為打造友善育兒環境，增進親職知能，委由蘭馨婦幼中心舉辦三代歡樂變裝大比拚活動，分成銀寶（阿公阿嬤）、大寶（大朋友）與小寶組（小朋友）由家人陪伴一起走秀，共42組報名參賽。

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社會處表示，這次活動結合了萬聖節的變裝風俗，除了透過三代間歡樂變裝的比拚方式，促進三代間的關係互動，增加陪伴孩童時間及凝聚彼此間的情感關係外，也想讓爸爸媽媽、爺爺奶奶間相互學習優良的親職教育方式，讓現代育兒不再只是單調或沉悶，而是藉由活動讓家長及孩子欣賞、看見與時俱進的不一樣教育方式。