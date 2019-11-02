秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊
2019-11-02 15:37
聯合報 記者尤聰光
／台東即時報導
交通部觀光局9月1日推出國旅秋冬補助後，持續帶動人氣，也提高遊客到台東旅遊的意願，不過，首波補助8千萬及第二波補助4千萬，截至10月已快使用完畢，台東縣政府再加碼爭取第三波補助4千萬補助昨獲核定。縣府歡迎民眾來台東旅遊享補助優惠。
縣府交通及觀光發展處表示，台東縣秋冬遊專案總經費達1.6億元，共16萬個房間數，截至昨天為止，使用房間數已達10萬9526間，剩餘間數還有5萬0474間；由於台東即將舉辦國際衝浪賽，加上正值溫泉泡湯季節，秋冬適合來台東旅遊。
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2019國際衝浪賽將於11月23日至12月7日在台東金樽舉行，吸引世界各地區衝浪冠軍聚集競賽，另全國知名台東溫泉季活動，除了知本溫泉區，還有南迴金崙溫泉、縱谷鹿野溫泉、南橫霧鹿溫泉，以及世界級的綠島海底溫泉等，等著大家來泡湯。
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