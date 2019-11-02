5郵輪3日同聚基隆港 景象難得
2019-11-02 16:07中央社 基隆2日電
基隆市政府今天表示，基隆港明天將出現「世界號」、「歌詩達新浪漫號」、「威士特丹」、「寶瓶星號」與「中遠之星」5艘郵輪齊聚停靠場面，十分熱鬧，郵輪迷別錯過。
基隆市政府觀光及城市行銷處城市交流及行銷科長蔡慧婷今天說，「世界號」郵輪已先停靠基隆港碼頭，為明天即將到來的「五輪會」揭開序幕；明天上午，「歌詩達新浪漫號」、「威士特丹」、「寶瓶星號」以及「中遠之星」4艘郵輪將接力進港，屆時上午11時到下午4時將出現這5艘郵輪齊聚停靠在港內的熱鬧盛況，景象十分難得。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，懸日美景已不稀奇，過去郵輪停靠基隆港邊時，剛好正對著街道，若與前景路上的人車搭配，就像是大船也跟在後面開上陸地，衝突又趣味；若想拍到這樣的港口奇景，推薦郵輪迷可以到愛一路挑戰看看。
此外，中正公園、白米甕炮台、獅球嶺砲台、虎仔山KEELUNG地標觀景台、和平島公園等處的制高點可眺望整個基隆港，將「五輪會」聚集的壯闊美景盡收眼底。
留言