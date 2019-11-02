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外籍男闖進跑道攀上華航起降架 後方韓亞航看傻

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市東信路「351幸福中心」長照巷弄站今天揭牌成立，這裡以前是鐵皮圍籬圍著、荒廢多年的舊警察宿舍，和一旁電桿是髒亂點門口每天都被堆滿垃圾及回物，困擾著地方很久，如今改造成照護關懷的長照巷弄站，居民都說「很有感」。

配合中央長照政策推展，照顧長輩安心在地老化，市長林右昌今天與副市長林永發、社會處長吳挺鋒及東明社區發展協會理事長賴賢義，為信義區「351幸福中心」長照巷弄站揭牌，鼓勵大家善加運用。大家進入參觀空間陳設，還前往廚房，對烹煮熱食都很稱讚。

林右昌說，家人曾住在附近，這個地方他很熟。「351幸福中心」長照巷弄站，以前是鐵皮圍籬圍著、荒廢多年的警察宿舍，和一旁電桿是髒亂點困擾著地方，現在改造成照護關懷的長照巷弄站。

市府透過前瞻計畫補助照護關懷據點，有效結合都發處社規師方案補助，進行內部空間修繕整改建，改造戶外美化環境，一旁電桿由環保局整理後交給社區認養，透過結合三局處把據點，整理得美輪美奐。

賴賢義表示，這處C級長照巷弄站，命名「351幸福中心」，是因設址東信路35巷1號，又以台語發音取其音義「將幸福送給每位長者」，希望每位長輩來此參與活動時，感受到滿滿的幸福及溫暖服務，是專屬東明在地特色C級長照巷弄站。

社會處表示，信義區人口數為5萬2777人，東明里65歲以上老年人口數為3892人，老年占比16.86%高於全市平均值。基隆C級長照巷弄站布建，從去年29處成長到現在的44處，平均每3里就有一處的涵蓋率，積極協助長輩健康促進、預防延緩失能，就近獲得社區適切性照顧支持服務。

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍，蛻變351幸福中心。圖／基隆市政府提供
每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍，蛻變351幸福中心。圖／基隆市政府提供
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每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍，蛻變351幸福中心。圖／基隆市政府提供
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