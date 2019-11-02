每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市東信路「351幸福中心」長照巷弄站今天揭牌成立，這裡以前是鐵皮圍籬圍著、荒廢多年的舊警察宿舍，和一旁電桿是髒亂點門口每天都被堆滿垃圾及回物，困擾著地方很久，如今改造成照護關懷的長照巷弄站，居民都說「很有感」。

配合中央長照政策推展，照顧長輩安心在地老化，市長林右昌今天與副市長林永發、社會處長吳挺鋒及東明社區發展協會理事長賴賢義，為信義區「351幸福中心」長照巷弄站揭牌，鼓勵大家善加運用。大家進入參觀空間陳設，還前往廚房，對烹煮熱食都很稱讚。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林右昌說，家人曾住在附近，這個地方他很熟。「351幸福中心」長照巷弄站，以前是鐵皮圍籬圍著、荒廢多年的警察宿舍，和一旁電桿是髒亂點困擾著地方，現在改造成照護關懷的長照巷弄站。

市府透過前瞻計畫補助照護關懷據點，有效結合都發處社規師方案補助，進行內部空間修繕整改建，改造戶外美化環境，一旁電桿由環保局整理後交給社區認養，透過結合三局處把據點，整理得美輪美奐。

賴賢義表示，這處C級長照巷弄站，命名「351幸福中心」，是因設址東信路35巷1號，又以台語發音取其音義「將幸福送給每位長者」，希望每位長輩來此參與活動時，感受到滿滿的幸福及溫暖服務，是專屬東明在地特色C級長照巷弄站。