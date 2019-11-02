社區關懷據點成果展示盛大登場 立委參選人忙拉票
2019-11-02 12:35
聯合報 記者戴永華
／宜蘭即時報導
宜蘭縣社區照顧關懷據點成果示範觀摩今天上午登場，來自各社區民眾約1、2千人參加，場面盛大，3名立委參選人都到場且上台致詞後，穿梭在人群當中忙著拜訪拉票。
隨著選舉氣氛加溫，各參選人跑行程 更加勤快緊密。宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘配合款，今天在縣立體育場 舉辦社區關懷據點成果示範觀摩，各鄉鎮幾乎都有社區派人參加，人數非 常多。主辦單位邀請11個社區關懷據點帶來舞蹈歌舞劇等表演，長輩們化妝粉墨登場，十分逗趣，此外還有12個靜態的成果展示攤位，讓大家見識到長輩DIY的學習成果。
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如此盛大場面，候選人當然要爭取露臉。承辦單位一粒麥子基金會甚至讓3位立委參選人都上台致詞，以示公平，立委陳歐珀提到總統蔡英文對宜蘭的建設，打建設牌;縣議員黃定和鼓勵老人家在活動中展現出活力;前縣長呂國華指出，社區關懷據點做得好，將會成為各項社會福利工作延伸的觸角。
致詞結束後，台上還有縣長林姿妙頒獎正在進行，3人就到台下穿梭在長輩人群當中，一一親切向選民和手致意，爭取曝光度，會場充滿選舉味。
財團法人一粒麥子基金會執行長林木泉表示，宜蘭縣共有114個社區成立關懷據點，在全國算起來的比例相當高，社區活絡，成效非常好，最近也開始把長照資源注入到關懷據點。
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