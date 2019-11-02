影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



有「全台最美賽道」美譽的太魯閣峽谷馬拉松今天開跑，35國1萬5000名跑者，迎著晨曦奔向壯麗峽谷。其中全馬男女組前5名全由台灣選手包辦，男子組冠軍蘇志濱以2小時38分48秒率先抵達終點，女子組黃素娥以3小時4分44秒連霸冠軍，兩人分別抱走8萬元獎金。

花蓮太魯閣峽谷馬拉松從2000年起展開，今年跑入第20年，吸引國內外１萬5000名跑者，包括全馬3500人、半馬5500人、12公里逍遙馬4000人及5公里快樂馬2000人，其中外籍選手近1000人，花蓮縣議員蔡依靜也報名12公里組。

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賽事清晨6時45分展開，在縣長徐榛蔚、雲朗觀光集團總經理盛治仁、太魯閣國家公園管理處長游登良、秀林鄉長王玫瑰、等人鳴槍下，由全馬組率先開跑。

跑者們迎著晨曦在峽谷賣力奔馳，也有不少人是志在參加，報名只為體驗峽谷美景，有人扮成阿拉丁神燈的精靈，還有許多家庭推著嬰兒椅、牽著寵物犬前來，半跑半走半拍照，現場洋溢歡樂氣氛，有如一場大型的路跑嘉年華。

全馬成績：男子組前五名依序為蘇志濱、陳哲聖、陳永慶、邱顯金、林長義；女子組前五名依序為黃素娥、楊喬筑、陳玫雯、方巧玲與何慶燕。