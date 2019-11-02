親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

蔡英文賴清德台南市同框 合體為林俊憲站台

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

有「全台最美賽道」美譽的太魯閣峽谷馬拉松今天開跑，35國1萬5000名跑者，迎著晨曦奔向壯麗峽谷。其中全馬男女組前5名全由台灣選手包辦，男子組冠軍蘇志濱以2小時38分48秒率先抵達終點，女子組黃素娥以3小時4分44秒連霸冠軍，兩人分別抱走8萬元獎金。

花蓮太魯閣峽谷馬拉松從2000年起展開，今年跑入第20年，吸引國內外１萬5000名跑者，包括全馬3500人、半馬5500人、12公里逍遙馬4000人及5公里快樂馬2000人，其中外籍選手近1000人，花蓮縣議員蔡依靜也報名12公里組。

賽事清晨6時45分展開，在縣長徐榛蔚、雲朗觀光集團總經理盛治仁、太魯閣國家公園管理處長游登良、秀林鄉長王玫瑰、等人鳴槍下，由全馬組率先開跑。

跑者們迎著晨曦在峽谷賣力奔馳，也有不少人是志在參加，報名只為體驗峽谷美景，有人扮成阿拉丁神燈的精靈，還有許多家庭推著嬰兒椅、牽著寵物犬前來，半跑半走半拍照，現場洋溢歡樂氣氛，有如一場大型的路跑嘉年華。

全馬成績：男子組前五名依序為蘇志濱、陳哲聖、陳永慶、邱顯金、林長義；女子組前五名依序為黃素娥、楊喬筑、陳玫雯、方巧玲與何慶燕。

此外，主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會，與冠名贊助的雲朗觀光集團，今年為賽事準備8000個可回收再利用的環保水杯，雲朗集團還延續去年集體藝術創作的精神，將賽事產生的寶特瓶做為環保藝術作品創作素材，將於12月製作完成後上網義賣，所得贈予「2019圓夢計劃－玉東卡本特」，支持花蓮學童。

花蓮太魯閣峽谷馬拉松今天開跑，35國上萬名跑者在峽谷美景中奔馳。記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今天開跑，35國上萬名跑者在峽谷美景中奔馳。記者王燕華／攝影
分享
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今開跑，有跑者扮成阿拉丁神燈的精靈，十分可愛。記者王燕華／攝...
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今開跑，有跑者扮成阿拉丁神燈的精靈，十分可愛。記者王燕華／攝影
分享
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今天開跑，35國1萬5000名跑者參加。記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今天開跑，35國1萬5000名跑者參加。記者王燕華／攝影
分享
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今天清晨6時45分鳴槍跑。記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今天清晨6時45分鳴槍跑。記者王燕華／攝影
分享
太魯閣峽谷馬拉松今開跑，全馬男子組冠軍蘇志濱率先抵達終點。圖 /主辦單位提供
太魯閣峽谷馬拉松今開跑，全馬男子組冠軍蘇志濱率先抵達終點。圖 /主辦單位提供
分享
太魯閣峽谷馬拉松今開跑，黃素娥繼去年封后，今年再度再全馬女子組稱霸。圖 /主辦單...
太魯閣峽谷馬拉松今開跑，黃素娥繼去年封后，今年再度再全馬女子組稱霸。圖 /主辦單位提供
分享

太魯閣國家公園馬拉松路跑

相關新聞

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

市府整併…會勘「放議員鴿子」 林右昌致歉：會改進

2019-11-02 00:04

宜蘭外送車禍 1個月13起16傷

2019-11-01 23:06

暖冬影響 太麻里金針花還在開

2019-11-01 23:01

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

打卡熱點暖心公園禁菸 鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸

2019-11-01 16:40

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

立委劉櫂豪爭取7200萬餘元改善台東排水灌溉

2019-11-01 10:54

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35
看更多

熱門文章

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費

2019-11-01 13:13

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

微熱山丘推台北101限定提袋 傳遞台灣的親切關懷

2019-11-01 12:36

影／秋冬旅遊補助至今 林佳龍：全國200萬人次消費

2019-11-01 14:58

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38

金城湖黑面琵鷺等候鳥報到 竹市秋水鳥季11月9日登場

2019-11-01 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top