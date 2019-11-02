台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



民眾過度捕撈禿頭鯊魚苗，台東縣政府日前公告每年4至5月南迴溪流封溪護魚，包括太麻里鄉太麻里溪、金崙溪全流域至出海口禁止捕撈，不過，民眾反應捕撈最多的大武鄉大竹篙溪、加津林溪、大武溪及達仁鄉安朔溪卻未封溪，質疑標準不一。縣府農業處表示，依鄉公所提案公告封溪。

大武鄉鄉長黃建賓表示危害溪流生態最嚴重的莫過於電魚、毒魚，或著使用固定式魚籠。本報資料照片 分享 facebook

縣府農業處副處長許家豪表示，封溪護魚計畫，是鄉公所提報給縣府核定後公告實施，太麻里鄉及金峰鄉公所今年初就提出封溪護魚計畫，因此，針對鄉轄溪流實施封溪，另大武鄉及達仁鄉因為提出相關計畫，所以兩鄉轄內溪流未進行封溪，但只要提出計畫，縣府將比照辦理。

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大武鄉鄉長黃建賓表示，要不要封溪，必須考量許多面向，捕撈禿頭鯊魚苗是不少大武鄉民補貼家庭生計的重要活動之一，而洄游性的禿頭鯊魚苗並非一年四季都有，鄉民使用傳統三角網具捕撈，對於禿頭鯊危害也較少，因此，原則上要不要封溪，會在鄉代定期會上與代表再行討論。

黃建賓說，危害溪流生態最嚴重的莫過於電魚、毒魚，或著使用固定式魚籠，這部分公所和警方及林管處大武工作站合作，在轄內溪流巡視取締，同時也宣導嚴禁鄉民違法捕撈行為。

「只有太麻里溪和金崙溪封溪，標準不一。」大武鄉民嚕瓦說，其實大竹篙溪、加津林溪和大武溪是捕撈禿頭鯊的熱點，要封溪護魚就應該全部封溪，而不是只有選擇幾處溪流來實施，況且封溪只有2個月的時間，對護魚的成效實在有限，建議以年為單位，並請專家進行監測較有依據提供政府參考。