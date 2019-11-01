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打卡熱點暖心公園禁菸 鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸

2019-11-01 16:40聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市暖心公園有愛心造型地景，鄰近暖暖親水公園吊橋，是最近興起的打卡熱點，市府公告為禁菸場所，暖暖衛生所今天邀請2對鑽石婚長輩，在鏤空的愛心藝術造景下再次互許終生，並宣導不要在公園抽菸，他們說，來談戀愛別抽菸。

暖心公園原本是一處雜林叢生的廢棄國有地，經由暖暖區公所重新闢建，增設吸睛紅白巨型鏤空愛心造景，並創造延伸感以純白愛心群串成的廊道，成為情侶約會、親子旅遊的熱門拍照、打卡景點。

暖暖區衛生所今天上午在暖心公園舉行「暖心公園公告禁菸造勢活動」，暖暖區長蔡春堂、議員連恩典、林旻勳、王醒之辦公室拔耐‧茹妮老王主任及八堵里長蔡毓濱等共襄盛舉。

2對鑽石婚長輩在鏤空的愛心藝術造景下再次互許終生，為嚴肅之禁菸造勢活動帶來唯美又溫馨的氛圍，並由暖暖衛生所護理長帶領民眾共同宣示公園禁菸，讓暖暖成為「暖心戀愛」好所在，共同打造無菸的優質環境。

暖暖衛生所說，暖心公園是公告的禁菸場所，紫色禁菸線內為禁止吸菸的範圍，違規吸菸者，將依菸害防制法第16條及第31條規定處2千元以上1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆市暖暖區打卡熱點暖心公園禁菸，鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸。圖／暖暖區公所提供
基隆市暖暖區打卡熱點暖心公園禁菸，鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸。圖／暖暖區公所提供
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基隆市暖暖區打卡熱點暖心公園禁菸，鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸。圖／暖暖區公所提供
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基隆市暖暖區打卡熱點暖心公園禁菸，鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸。圖／議員林旻勳提供
基隆市暖暖區打卡熱點暖心公園禁菸，鑽石婚長輩：來談戀愛別抽菸。圖／議員林旻勳提供
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衛生所禁菸基隆

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