進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送
2019-11-01 13:28
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
交通部觀光局推出「2019小鎮漫遊年」帶動地方觀光發展，宜蘭市在368個鄉鎮中脫穎而出，因深厚的歷史文化底蘊，入選為30個經典小鎮之一。
「2019ITF台北國際旅展」本月（11月）8日到11日要在南港展覽館登場，宜蘭市公所為推廣舊城文化及多元旅遊，進軍旅展，提供多項優惠。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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市公所指出，旅展中，將與轄內商家聯合推出專屬優惠券，現場發送，並邀請業者推廣富有宜蘭味的特色商品，旅展活動期間更準備許多豐富好禮，提供給參展民眾最好康的優惠。
同時，可愛的宜蘭市吉祥物「宜蘭熊讚」也將到現場同樂。
市長江聰淵表示，宜蘭市擁有豐富文化底蘊，以及多元的旅遊元素，包括建築美學、歷史人文、宗教信仰、匠師工藝及美食饗宴等，民眾更可藉由吸睛又便利的免費幾米觀光巴士暢遊舊城區，輕鬆達成低碳綠色旅遊。
他希望透過參與國內年度最大規模旅展，吸引遊客親訪舊城穿街走巷，探索精彩的歷史空間與文化亮點，進行深度旅遊，創造集客的效果，以提升觀光產值。
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