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農民稱50年沒見過 11月台東金針山花期尚未結束

2019-11-01 13:41中央社 台東縣1日電

往年都在9月底結束的台東縣金針山花季到11月尚有2到3成的花，農民說，在金針山工作50年從未見過。

金針山青山休閒農場負責人蔡政銘今天接受中央社記者訪問表示，今年真的很特殊，山上還有2到3成的花，往年金針花期是7月中旬開始到9月底、10月初，今年花期晚，8月中旬才開始，花期也延長到11月初，這波應是最後一波。

在金針山耕種的農民李杭交說，他在金針山耕種半世紀，從未看過10月底、11月初還有金針花，「真正看到鬼」。

行政院農業委員會台東區農業改良場作物改良課助理研究員薛銘童表示，金針開花一定要有低溫需求，今年受上一個冬天暖冬影響，打亂花期，到11月還在開花，但應到尾聲了。

農民台東行政院

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