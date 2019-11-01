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組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市政府9月進行各單位組織改造，整併一級單位、稅捐、戶所後調整人力，要使橫向聯結更緊密，但今天市議會定期會卻有議員批評，改變應化繁為簡，但事實上卻是化簡為亂，議員邀市府單位會勘解決民眾問題時，各單位常推來推去，甚至「放鴿子」。市長林右昌向議員致歉，並說，態度的問題很重要，會要求第一線公務員加強改進。

市府人事處長黃蓓蕾表示，市府調整一級單位名稱及掌理事項，經由組織架構及單位業務的調整，超脫局處單位的本位主義，使橫向聯結更緊密，加強各項政務的服務及效能。

但議員林旻勳說，7月31日碇內吊橋，結論是8月底會好，但9月組織調整後，工務處卻說，承辦人調去別的單位，結果就不了了之，「你推我，我推你」，站在民眾立場就是要解決問題。會勘無故不到放議員鴿子，希望科長正視，不要每次都找不到人。

議員張耿輝表示，組織改變後很多找不到人，權責區分應更清楚，議員都找不到人會勘，承辦人踢來踢去，業務繁雜，疲於奔命，要專責專業。

議員莊錦田說，組織調整後，民眾搞不清楚，上周要遷人行道的電線桿，問來問去才知是建築管理科，老百姓搞不清楚，造成老百姓的不便。

議員童子瑋說，「會勘到現場吵架給民眾看，對嗎？」，日前有一次會勘市府不同單位就在現場推來推去，改變應化繁為簡，但事實上卻是化簡為亂，騎樓的問題，各單位推來推去，愛三、愛二、忠一、忠三路，推嬰兒車走不過去。議員王醒之認為，對外的窗口要清楚，讓民眾知道去找誰。

議長蔡旺璉說，局處異動多，承辦人員會搞得焦頭爛額，讓市民無所適從，市府應多向民眾說明清楚。

市長林右昌說，進行組改處理一級機關、科室整併將人員移撥出來，移到有增加的科室，在總員額不變情況下調整，進行大幅的改善。如稅務局、戶所整併，多出來的人到新設的科室，內部人力的優化。

林右昌表示，如果業務分不清楚時，就由「三長」市長、副市長、秘書長協調，但「三個和尚挑水沒水喝」，他會指定某一局處統籌辦理，其他協辦。有關會勘的問題，他跟議員致歉，第一線的人可能行程衝到，或者不是主責的人去現場，無法給滿意答覆，未來會來改進。

林右昌說，第一線的態度很重要，如果是推說「不要找我」會讓人反感，可以講「我馬上打電話問」，而不是馬上推不是他的事，未來會要求局處首長的公務同仁用積極的態度面對，推來推去是非常不對的，回應的態度要積極，會加強這方面的訓練，各局處及科室調調整會多宣導讓民眾知道。

工務處長張元良則說，目前正在調整階段，屬於陣痛期，有不周的地方會改進，專業處沒有問題。議員排的時間，內部以後會討論清楚，有權決定才去現場，不會再一個推一個，這部分會來改善。

市長林右昌向議員致歉，並說，會勘時態度的問題很重要，會要求第一線公務員加強改進。...
市長林右昌向議員致歉，並說，會勘時態度的問題很重要，會要求第一線公務員加強改進。記者游明煌／攝影
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基隆市政府9月進行各單位組織改造，整併一級單位、稅捐、戶所後調整人力，要使橫向聯...
基隆市政府9月進行各單位組織改造，整併一級單位、稅捐、戶所後調整人力，要使橫向聯結更緊密，但今天遭到議員批評。記者游明煌／攝影
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林右昌人行道公務員

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