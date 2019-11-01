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立委劉櫂豪爭取7200萬餘元改善台東排水灌溉

2019-11-01 10:54聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

為改善台東排水灌溉，立委劉櫂豪昨邀請農委會農田水利處長謝勝信，前往知本東遊季旁水圳現場會勘，劉櫂豪協助台東農田水利會向中央農委會爭取農水路等相關經費補助，部分案件已核定期待台東水利會能儘速執行。

謝勝信表示，農委會主委陳吉仲8月來台東時，允諾協助台東水利會關山圳沈砂池重要制、排水門更新改善工程等7案水利設施更新案，合計總經費4500萬元，現已完成核定，加上年初關切的6案，合計共13案，總經費7200萬餘元。

劉櫂豪表示，台東水利會不像其他縣市的水利會有非常多的收入，因此農水路的更新改善，需中央的協助來辦理，今年初即協助台東水利會爭取知本站轄區支分線改善工程等，目前都已陸續發包執行中，因此8月再提報7案。

台東立委劉櫂豪（左二）昨邀請農委會農田水利處長謝勝信（右二），前往知本東遊季旁水...
台東立委劉櫂豪（左二）昨邀請農委會農田水利處長謝勝信（右二），前往知本東遊季旁水圳現場會勘。記者尤聰光／翻攝
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台東農委會劉櫂豪2020選舉2020選舉台東縣立委

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