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天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

礁溪溫泉公園森林風呂、泡腳池因應機電更換與供水管線改善，休園3個半月施工，相關工程已完成，宜蘭縣政府宣布今起重新開園。

時序由深秋轉初冬，氣溫降低，礁溪溫泉區進入旅遊旺季，泡湯客增加，除了民營溫泉飯店、溫泉池外，公營的溫泉公園也很搶手，其中，礁溪溫泉公園人氣高。

礁溪溫泉公園就在礁溪鄉公園路旁、礁溪轉運站後方，距離礁溪火車站約500公尺，園內林蔭夾道，園區是休閒遊憩好去處，園內除礁溪轉運站旅遊服務中心、礁溪劇場外，還有可泡溫泉的森林風呂、溫泉泡腳池，十分熱門。

不過，因礁溪溫泉公園的森林風呂、泡腳池要更換相關機電、供水管線改善，工程需要，利用今年夏天的屬泡湯淡季休園施工，經3個半月施工完成，今起重新開放。

縣政府表示，透過工程，提升泡湯優質設施及環境，除礁溪溫泉公園，公營的溫泉設施還有湯圍溝公園（泡湯、泡腳池）等。

縣政府表示，礁溪溫泉公園票價120元，相關溫泉訊息可利用宜蘭縣政府全球資訊網及宜蘭勁好玩臉書粉絲頁參閱，若有相關泡湯問題可電洽礁溪溫泉公園森林風呂，電話（03）9876630，礁溪轉運站旅遊服務中心，電話（03）9872998。

機電更換與供水管線改善完成，宜蘭縣政府宣布，礁溪溫泉公園森林風呂、泡腳池今天11...
機電更換與供水管線改善完成，宜蘭縣政府宣布，礁溪溫泉公園森林風呂、泡腳池今天11月1日起重新開園。資料照片／宜蘭縣政府提供
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機電更換與供水管線改善完成，宜蘭縣政府宣布，礁溪溫泉公園森林風呂、泡腳池今天11...
機電更換與供水管線改善完成，宜蘭縣政府宣布，礁溪溫泉公園森林風呂、泡腳池今天11月1日起重新開園。資料照片／宜蘭縣政府提供
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