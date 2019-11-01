天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園
2019-11-01 07:12
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
礁溪溫泉公園森林風呂、泡腳池因應機電更換與供水管線改善，休園3個半月施工，相關工程已完成，宜蘭縣政府宣布今起重新開園。
時序由深秋轉初冬，氣溫降低，礁溪溫泉區進入旅遊旺季，泡湯客增加，除了民營溫泉飯店、溫泉池外，公營的溫泉公園也很搶手，其中，礁溪溫泉公園人氣高。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
礁溪溫泉公園就在礁溪鄉公園路旁、礁溪轉運站後方，距離礁溪火車站約500公尺，園內林蔭夾道，園區是休閒遊憩好去處，園內除礁溪轉運站旅遊服務中心、礁溪劇場外，還有可泡溫泉的森林風呂、溫泉泡腳池，十分熱門。
不過，因礁溪溫泉公園的森林風呂、泡腳池要更換相關機電、供水管線改善，工程需要，利用今年夏天的屬泡湯淡季休園施工，經3個半月施工完成，今起重新開放。
縣政府表示，透過工程，提升泡湯優質設施及環境，除礁溪溫泉公園，公營的溫泉設施還有湯圍溝公園（泡湯、泡腳池）等。
縣政府表示，礁溪溫泉公園票價120元，相關溫泉訊息可利用宜蘭縣政府全球資訊網及宜蘭勁好玩臉書粉絲頁參閱，若有相關泡湯問題可電洽礁溪溫泉公園森林風呂，電話（03）9876630，礁溪轉運站旅遊服務中心，電話（03）9872998。
留言