南方澳斷橋╱冒險救出油灌車司機 中油感謝4英雄

2019-10-31 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



台灣中油公司感佩站務人員王昭軒（右3）、林宏茂（右2）不顧自身安危出手相救的精神，昨天由總經理李順欽（左1）在蘇澳區漁會表揚，司機家人代表送花感謝。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭南方澳斷橋一瞬間，油罐車司機張建昌連人帶車摔落，王昭軒等4人冒險將他救出，下一分鐘全車起火，中油總經理李順欽昨天表揚奮不顧身的4名英雄；張建昌療傷中，寫親筆信由妻子送花與代念致謝：「因你們改變我下半生！」救人的王昭軒等聽了差點掉淚說：「建昌大哥趕快康復！」

油灌車司機張建昌還在養傷，寫了親筆信，由妻子（左）在會中念出，感動全場。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

今年10月1日，台灣中油油罐車司機張建昌正駕駛油罐車從橋上經過，遇到南方澳大橋斷裂，油罐車翻覆摔落到橋下塌陷的橋體，張建昌受重傷在車內無法移動，且油罐車隨時可能起火燃燒，南方澳漁友站4名站務人員王昭軒、林宏茂、陳嘉政及伍正輝急忙搬來梯子，冒險爬上油罐車合力將受困車頭內的張建昌救出。

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台灣中油公司昨天由總經理李順欽在蘇澳區漁會表揚，司機家屬代表也到場贈花感恩，並準備豬腳麵線，送給救命英雄。

李順欽說，當下如此緊急時刻，4名站務人員完全不顧自身安危前往救援，精神相當令人敬佩。

台灣中油公司感佩站務人員不顧自身安危出手相救的精神，昨天由總經理李順欽在蘇澳區漁會表揚。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

「那天如果沒有這幾位漁友勇敢壯丁出手搭救，可能我的命就將隨著縷縷濃煙飄向西行，義無反顧像快打部隊的效率把我從死神手中搶救下來，也改變了我後半生的命運！」張建昌妻子在會中念出感謝信，並說「心中除了感謝、感激，還有無盡的感恩，真是有你們真好！」

王昭軒說，看到朋友有難，必須要拯救他，當下沒想那麼多，只有一個想法：「大哥還有救 、還能出聲，一定要想辦法救出來！」就只有這樣，想法很單純，就是要把他救出來。