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議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54聯合報 記者游明煌／即時報導

台船計畫將潛艦產業園區設在基隆和平島廠區，利用原有的基地，把部分廠區區隔出來，做為以後潛艦協力廠商進駐的區域，生產潛艦所需裝備零件。但今天議員呂美玲擔心，潛艦製造通常找隱密性高的地方，放在和平島觀光區，萬一打仗的時候，和平島會不會變成轟炸目標？市長林右昌說，和平島也有飛彈基地，設潛艦園區並不影響，「我們本來就是目標」。

台船計畫將以基隆造潛艦裝備零件，高雄組裝國造潛艦。基隆潛艦產業園區計畫分3期工程，因台船基隆廠仍有海巡署艦艇造船工程，待結案後可邁入潛艦產業園區設立階段，第一階段園區規畫1萬5000坪，除可運用讓台船人力轉用外，也可創造上中下游新的就業機會，估計可創造1萬個就業機會。

林右昌在施政報告提出台船這項計畫，在立委蔡適應爭取下，市府將全力協助後續配私，但今天在市政總檢討時引發不少議員質疑。

副議長林沛祥說，1萬個就業機會是怎麼估算的﹖從報告上完全看不到，「數字會說話，但也會騙人」，希望說清楚。而且質疑「我們有核技術嗎？造這個要做什麼？」

議員呂美玲表示，通常潛艦製造的地方都是比較隱密的，哪有人如此宣揚？她並擔心如何讓在地的人就業，政府要如何輔導轉型，她也質疑，潛艦製造放在和平島觀光區，萬一打仗的時候，和平島會不會變成轟炸目標？

林右昌表示，台船估算1萬個工作機會不是一下子，而是整個造艦從頭到尾的產業鏈，且不是集中在某一段時間。台船基隆廠目前就在替海巡造艦艇，現有造船能量並不會因為潛艦排擠。對於議員擔心被轟炸一事，林右昌說，基隆港自古就是要塞，有海軍基地，和平島也軍事基地，潛艦園區並不影響，「我們本來就是目標」。

林右昌並指出，我們當然沒有擁有核技術，潛艦不只是攻擊性的武器，也是防禦性的武器，中央政府有他們的想法，涉及軍事的部分，他不了解也不方便多言。

台船預計要將潛艦產業園區要設在基隆和平島廠區，但有議員憂心和平島會不會變成轟炸目...
台船預計要將潛艦產業園區要設在基隆和平島廠區，但有議員憂心和平島會不會變成轟炸目標？圖／海巡署艦隊分署提供
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潛艦和平島基隆港

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