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水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭今天大雨，造成蘇澳鎮蘇濱福德路口、區界西路沿線有積水現象，高度約20至30公...
宜蘭今天大雨，造成蘇澳鎮蘇濱福德路口、區界西路沿線有積水現象，高度約20至30公分，淹至小腿肚。圖／警方提供
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宜蘭受東北風影響，今天豪雨不斷，部分學校停課。縣政府表示，員山鄉同樂國民小學中興課輔班、課後照顧班及補校自今天下午4點起停止上班上課、南澳高級中學進修部晚間照常上班，但停止上課。

中央氣象局今天上午8時對新北、基隆、花蓮發布豪雨特報，對宜蘭發布大雨特報。氣象局表示，受東北風影響，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，

縣政府表示，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，明顯有影響通行、上班上課安全或致災之虞、必須撤離或疏散時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課。

豪雨氣象局南澳

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