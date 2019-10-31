親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

花蓮衛生局稽查金針 合格率98.65%

2019-10-31 16:09聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣衛生局針對光復地區、玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山地區，所有金針加工製造及全縣販賣及餐飲業者實施稽查及抽驗，合格率高達98.65%。衛生局更輔導業者，生產有安全標章、無二氧化硫金針，確保消費者健康。

衛生局針對所有加工製造、販賣及餐飲業者衛生稽查及安全輔導，計稽查135家次，並抽驗148件金針，抽驗結果有2件不合規定，現場立即封存95.16公斤金針，未流入市面，今年度至今合格率達98.65%。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，以往金針乾製品加工業者為達到產品保色、長期保存目的，會採用燻硫或浸泡「亞硫酸鹽」方式加工，但殘留的亞硫酸鹽對特定民眾引起呼吸道過敏反應。由於無硫金針及安全金針顏色較暗黃不鮮豔且無法久放，近年經過輔導品質、色澤及口味皆已提升，建議民眾採購時選有安全金針標章者或無硫金針並冷藏保存。呼籲業者提供安全金針給消費者，切勿因商品賣相忽略衛生安全，犧牲消費者權益。

衛生局提醒所有零售、批發及超級市場或量販店業者，販賣合格保證食品，確實要求供貨商提出檢驗報告。衛生局有免費提供簡易金針二氧化硫檢測試劑，民眾可在衛生局及食品藥物及毒品防制諮詢站索取，若發現二氧化硫超標產品，請向衛生局檢舉。

花蓮縣衛生局表示，金針浸泡處理後可去除大部分殘留的二氧化硫，建議消費者在烹調金針前，先把乾製金針浸泡於25℃的冷水60分鐘，或45℃的溫水20分鐘，並扭乾再重複上述步驟2至3次，即可將二氧化硫殘留去除約70%。

烹調時，待鍋水煮沸後將沖洗後備用的金針下鍋，開蓋續煮沸約3分鐘，除可保有金針良好的組織脆度口感外，還可去除大部分二氧化硫殘量，享受金針美味佳餚之餘又確保身體健康。

花蓮縣衛生局針對全縣販賣及餐飲業者實施稽查及抽驗，合格率高達98.65%。圖／花...
花蓮縣衛生局針對全縣販賣及餐飲業者實施稽查及抽驗，合格率高達98.65%。圖／花蓮縣衛生局提供
分享
花蓮縣衛生局針對所有加工製造、販賣及餐飲業者衛生稽查及安全輔導，計稽查135家次...
花蓮縣衛生局針對所有加工製造、販賣及餐飲業者衛生稽查及安全輔導，計稽查135家次，並抽驗148件金針，抽驗結果有2件不合規定。圖／花蓮縣衛生局提供
分享

衛生局抽驗餐飲業

相關新聞

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

聯合盃作文初賽 花女包辦高中職組前5名

2019-10-31 00:30

宜蘭11月5日拍賣17筆不動產

2019-10-31 00:26

潛艦園區會塞車？ 研議和平島假日交通分流

2019-10-31 00:15

手機+魯地圖 羅東爬山不怕迷路

2019-10-31 00:15

挑戰人生下半場…運動推手林將 開店叫賣分享歡笑

2019-10-31 00:08

南迴公路大鳥段拓寬通車

2019-10-31 00:00

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

求助花蓮縣長尋人 9旬老榮民兌現約定與同袍派出所相見

2019-10-30 18:08

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

台東最夯的展你去了嗎？因為太受歡迎決定不下架

2019-10-30 15:25

選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31

林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

宜蘭開創社區「一站式」免費失智篩檢 找出更多病人

2019-10-30 11:01

影／全國第二個促進性別平等連線 基巿議會提6大主張

2019-10-30 10:59

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

影／單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

桃園機捷13站營收下滑 議員：不夠優惠

2019-10-30 23:32

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

洩密遭判撤職 菊市府前環保局長李穆生：尊重判決

2019-10-30 18:21

台北夜市打牙祭 10必吃美食出爐

2019-10-30 23:46

長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08

宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」

2019-10-30 17:49

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

6個字賺3萬元！台中新地標中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45

揮別塞車噩夢 桃園多項交通建設啟動

2019-10-30 23:29

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

苗栗縣南港溪驚傳大量魚屍 環保局採樣水質釐清

2019-10-30 20:27

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

好讚！關西服務區打造寵物共餐區 公廁還有免治馬桶

2019-10-31 07:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top