花蓮衛生局稽查金針 合格率98.65%

2019-10-31 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮縣衛生局針對光復地區、玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山地區，所有金針加工製造及全縣販賣及餐飲業者實施稽查及抽驗，合格率高達98.65%。衛生局更輔導業者，生產有安全標章、無二氧化硫金針，確保消費者健康。

衛生局針對所有加工製造、販賣及餐飲業者衛生稽查及安全輔導，計稽查135家次，並抽驗148件金針，抽驗結果有2件不合規定，現場立即封存95.16公斤金針，未流入市面，今年度至今合格率達98.65%。

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花蓮縣衛生局長朱家祥表示，以往金針乾製品加工業者為達到產品保色、長期保存目的，會採用燻硫或浸泡「亞硫酸鹽」方式加工，但殘留的亞硫酸鹽對特定民眾引起呼吸道過敏反應。由於無硫金針及安全金針顏色較暗黃不鮮豔且無法久放，近年經過輔導品質、色澤及口味皆已提升，建議民眾採購時選有安全金針標章者或無硫金針並冷藏保存。呼籲業者提供安全金針給消費者，切勿因商品賣相忽略衛生安全，犧牲消費者權益。

衛生局提醒所有零售、批發及超級市場或量販店業者，販賣合格保證食品，確實要求供貨商提出檢驗報告。衛生局有免費提供簡易金針二氧化硫檢測試劑，民眾可在衛生局及食品藥物及毒品防制諮詢站索取，若發現二氧化硫超標產品，請向衛生局檢舉。

花蓮縣衛生局表示，金針浸泡處理後可去除大部分殘留的二氧化硫，建議消費者在烹調金針前，先把乾製金針浸泡於25℃的冷水60分鐘，或45℃的溫水20分鐘，並扭乾再重複上述步驟2至3次，即可將二氧化硫殘留去除約70%。