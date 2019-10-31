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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

邀中央部會台東座談 廖國棟要求回應地方提議

2019-10-31 15:57中央社 台東縣31日電

立委廖國棟(左)。記者羅紹平／攝影
立委廖國棟(左)。記者羅紹平／攝影
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立法委員廖國棟邀請中央部會人員到台東與地方座談，包括交通、農業和地方產業問題，廖國棟要求相關部會1個月回應地方的提議。

廖國棟今天安排立法院經濟委員會參訪台東，邀請國發會、經濟部、農委會、原民會、內政部及交通部等官員與台東縣政府、台東縣議會和在台東的中央單位於台灣自來水公司台東區處大禮堂座談。

廖國棟表示，台東縣因為交通及地理環境，產業活動以農業為主，雖然這幾年服務業有成長，但農業仍占有一定比例，近年來台東雖致力觀光產業發展，但受到外在因素影響，整體觀光產業活動轉弱，也讓台東縣的經濟環境變得很脆弱。

另外，政府現在正積極推動地方創生活動，但台東縣原住民族部落的地方創生計畫仍在起步中，距離可以成為支撐部落的經濟支柱還有一大段距離，為了整體台東縣境的產業轉型、交通改善，因此今天邀集中央單位共同來協助診斷，改善台東縣的經濟。

廖國棟要求相關部會必須在1個月內就台東縣政府、縣議會及其他單位提出的建議積極回應，需要經費補助的部分他會積極協調，務求讓台東縣的產業可以有極大的改善，促進台東整體的經濟發展。

同時廖國棟要求儘速進行花東鐵路雙軌化及花東快速道路與高鐵延伸台東的相關交通設施改善，提高台東的觀光產業發展。另外農業部分，他要求農委會盡速完成有機農業研究中心的設置，輔導花東地區有機農業的產銷，增加更多的就業機會，翻轉台東的貧窮現況。

台東廖國棟

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