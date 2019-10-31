基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市議會今天進行市長施政報告檢討，有議員指出，基隆市停車位嚴重不足，建議在不妨礙消防安全及交通的前提下，研議比照新北市試辦部分紅線夜間開放停車。市長林右昌說，基隆道路比較狹小，一般沒有多車道，多只有單線道，單線單要做紅線路邊停車的開放有實際的困難，但市府會努力來研議。

市議員王醒之說，基隆市平地少，停車特別難，在不妨礙消防安全及交通的前提下，新北市已有試辦部分路段紅線開放夜間停車，也可考慮把部分紅線改為黃線，並且開放校園停車，基隆市都應審慎研議，不要一味說不可行，要努力去做，不然新北市為何可以試辦？

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林右昌說，基隆市設籍的汽車，整體持有車輛9萬8022輛的停車需求，但建物附設的車位僅4萬9540個停車位，供需有很大的落差，停車不足數達4萬8482個停車位。數年前市府推動新建案要求1戶1停車位，目前法令，只需要建0.6個停車位即可，因為沒有辦法停在建物內，被迫就得停在路邊，不是我們一直要蓋停車場，而是供需太大，現在蓋的是彌補以前的落差。

林右昌表示，全台灣目前只有新北市有試辦紅線夜間開放停車，只選定新莊區來試辦，選的道路是多車道的幹道，不包括機慢車的車道，基隆可以做這方面努力，但基隆道路比較狹小，一般沒有多車道，多只有單線道，單線單要做紅線路邊停車的開放有實際的困難。

林右昌說，數年前有多名議員建議，是否把部分紅線改黃線，後來交旅處曾評估過10條道路，後來只有把其中1條基金一路部分路段紅線改為黃線，但現在議員有建言，市府會來努力，只要有努力的空間，都會來做。至於開放校園停車有8所，要有共識，牽涉安全管理，會尊重學校和老師的意見，對學校產生的壓力很大。

林右昌指出，市府近5年來大幅改善博愛、東岸、百福、信二等中大型停車場，現在停車環境十分舒適，停車率均大幅提高，媲美雙北市停車場的服務水準。為有效紓緩市中心停車不足問題，市府採取「針灸式」方式，一個區域、一個區域，來改善市區停車問題，最近這段時間，闢建停車場情形如下：