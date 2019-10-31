親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

MLB／7戰全是客隊贏球新紀錄 國民擊敗太空人奪隊史首冠

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07聯合報 記者游明煌／即時報導

1579「八斗子－台北」國道客運快捷公車，本月15日已正式通車路線，通車後通勤族反映十分便利。首都客運表示，不僅通勤族可利用，觀光客也是不錯選擇，基隆行經八斗子車站、海科館、正濱漁港色彩屋等，到台北後直達東區商圈，包含SOGO百貨、頂好商圈、明曜百貨、微風廣場等，行經觀光景點、商圈休閒購物好去處。

首都客運今天指出，基隆端停靠站鄰近基隆港務局、基隆廟口、正濱漁港、碧砂漁港、海洋大學、海科館、八斗子車站等觀光遊憩熱點，無論是欣賞基隆港風光、廟口吃美食、彩虹屋打卡拍照、海科館知性之旅、體驗深澳鐵道自行車，都能直接利用本路線前往。

台北端行經松山線南京三民站（南京公寓）、板南線忠孝敦化站、忠孝復興站、淡水信義線圓山轉運站等站，除提供南京東路、忠孝東路通勤族更便利的大眾運輸外，更可以透過捷運線的轉乘，方便台北市其他各區的通勤族使用。而本路線一車直達東區商圈，包含SOGO百貨、頂好商圈、明曜百貨、微風廣場等，都是休閒購物的好去處。

「八斗子－台北」基北快捷公車路線由八斗子出發，行駛台2線貫穿基隆市中正區，分為行經祥豐街及中正路兩種路線，行經祥豐街路線頭末班車時間，基隆端平日05:45－22:00、假日06:00－22:00；台北端平日07:00－23:15、假日07:15－23:15。行經中正路路線頭末班車時間，基隆端平日06:00－22:00、假日06:20－22:00；台北端平日07:15－23:15、假日07:35－23:15。

祥豐街及中正路平日尖峰班距均為15-20分、離峰班距30-40分；例假日班距30-40分，採里程計費，可接受電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）或投現方式付費。

首都客運為了因應行駛高、快速道路需求，此路線均為全新車輛並已通過車身傾斜穩定度安全認證，同時針對車上乘客提供每人850萬元的高額乘客保險，保障乘客路線安全。除可滿足往返基隆、台北兩地的通勤旅次外，更行經多處觀光、遊憩、購物熱點，尤其SOGO百貨周年慶即將在11月7日至11月18日舉行，搭乘1579路線可一車直達東區商圈，免去找停車位的麻煩。

1579八斗子－台北快捷公車，除通勤還串接兩地商圈、景點。圖／首都客運提供
1579八斗子－台北快捷公車，除通勤還串接兩地商圈、景點。圖／首都客運提供
分享
基隆廟口夜市。圖／報系資料照
基隆廟口夜市。圖／報系資料照
分享
正濱漁港色彩屋吸引很多遊客拍照。圖／報系資料照
正濱漁港色彩屋吸引很多遊客拍照。圖／報系資料照
分享
八斗子車站靠海是熱門打卡景點。圖／基隆市政府提供
八斗子車站靠海是熱門打卡景點。圖／基隆市政府提供
分享

基隆港通勤族海科館

相關新聞

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

聯合盃作文初賽 花女包辦高中職組前5名

2019-10-31 00:30

宜蘭11月5日拍賣17筆不動產

2019-10-31 00:26

潛艦園區會塞車？ 研議和平島假日交通分流

2019-10-31 00:15

手機+魯地圖 羅東爬山不怕迷路

2019-10-31 00:15

挑戰人生下半場…運動推手林將 開店叫賣分享歡笑

2019-10-31 00:08

南迴公路大鳥段拓寬通車

2019-10-31 00:00

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

求助花蓮縣長尋人 9旬老榮民兌現約定與同袍派出所相見

2019-10-30 18:08

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

台東最夯的展你去了嗎？因為太受歡迎決定不下架

2019-10-30 15:25

選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31

林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

宜蘭開創社區「一站式」免費失智篩檢 找出更多病人

2019-10-30 11:01

影／全國第二個促進性別平等連線 基巿議會提6大主張

2019-10-30 10:59

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

柯文哲幕僚鄭立芝 高考錄取中市新聞局行銷企劃科員

2019-10-30 14:09

影／清境高空步道2.0啟用 羊咩咩帶頭衝萌炸了

2019-10-30 15:47

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

公道伯是你？他22年來調解萬丹鄉近萬筆案件

2019-10-30 16:31

單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

台中花博兩館花上億 不到1年拆除

2019-10-30 14:18

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25

向議會報告總預算 陳致中駁葉匡時：胡亂解釋地制法！

2019-10-30 15:49

台東最夯的展你去了嗎？因為太受歡迎決定不下架

2019-10-30 15:25

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31

桃園機捷13站營收下滑 議員：不夠優惠

2019-10-30 23:32

道地口味顧健康 鹽水意麵75歲阿嬤製麵逾50載

2019-10-30 14:46

洩密遭判撤職 菊市府前環保局長李穆生：尊重判決

2019-10-30 18:21

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

高雄綠議員杯葛預算 國民黨團：民進黨3代市長，藍照審

2019-10-30 12:58

苗縣違章工廠六百多家 縣府專案小組加強稽查輔導

2019-10-30 12:25

宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」

2019-10-30 17:49

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

影／學生自由發揮創意 立委參選人陳超明line貼圖上架

2019-10-30 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top