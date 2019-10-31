1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點
2019-10-31 12:07
聯合報 記者游明煌
／即時報導
1579「八斗子－台北」國道客運快捷公車，本月15日已正式通車路線，通車後通勤族反映十分便利。首都客運表示，不僅通勤族可利用，觀光客也是不錯選擇，基隆行經八斗子車站、海科館、正濱漁港色彩屋等，到台北後直達東區商圈，包含SOGO百貨、頂好商圈、明曜百貨、微風廣場等，行經觀光景點、商圈休閒購物好去處。
首都客運今天指出，基隆端停靠站鄰近基隆港務局、基隆廟口、正濱漁港、碧砂漁港、海洋大學、海科館、八斗子車站等觀光遊憩熱點，無論是欣賞基隆港風光、廟口吃美食、彩虹屋打卡拍照、海科館知性之旅、體驗深澳鐵道自行車，都能直接利用本路線前往。
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台北端行經松山線南京三民站（南京公寓）、板南線忠孝敦化站、忠孝復興站、淡水信義線圓山轉運站等站，除提供南京東路、忠孝東路通勤族更便利的大眾運輸外，更可以透過捷運線的轉乘，方便台北市其他各區的通勤族使用。而本路線一車直達東區商圈，包含SOGO百貨、頂好商圈、明曜百貨、微風廣場等，都是休閒購物的好去處。
「八斗子－台北」基北快捷公車路線由八斗子出發，行駛台2線貫穿基隆市中正區，分為行經祥豐街及中正路兩種路線，行經祥豐街路線頭末班車時間，基隆端平日05:45－22:00、假日06:00－22:00；台北端平日07:00－23:15、假日07:15－23:15。行經中正路路線頭末班車時間，基隆端平日06:00－22:00、假日06:20－22:00；台北端平日07:15－23:15、假日07:35－23:15。
祥豐街及中正路平日尖峰班距均為15-20分、離峰班距30-40分；例假日班距30-40分，採里程計費，可接受電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）或投現方式付費。
首都客運為了因應行駛高、快速道路需求，此路線均為全新車輛並已通過車身傾斜穩定度安全認證，同時針對車上乘客提供每人850萬元的高額乘客保險，保障乘客路線安全。除可滿足往返基隆、台北兩地的通勤旅次外，更行經多處觀光、遊憩、購物熱點，尤其SOGO百貨周年慶即將在11月7日至11月18日舉行，搭乘1579路線可一車直達東區商圈，免去找停車位的麻煩。
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