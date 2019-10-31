基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



有「台灣龍珠」之稱，因遭受蘇力颱風襲擊而封島5年的基隆嶼，今年6月整建完成後，以嶄新面貌正式全面對外開放登島觀光，並採人數總量管制，但湧入大量遊客，尤其假日人潮非常多。市府統計4個月來登島人數有6萬多人次，如以1名遊客消費700元估計，帶來約4千多萬元以上的直接觀光效益。

市府今天表示，基隆嶼今年6月25日正式開放登島觀光，為維護旅遊品質，實施登島人數1200人為上限的總量管制措施。市府核准登嶼業者有14艘船，遊客可到碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船皆配有隨行專業導覽解說人員，為登島遊客進行導覽解說及安全管理。

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市府為落實使用者付費概念，隨票徵收100元規費，作為基隆嶼資源保育及環境維護的費用，以生態旅遊的概念，永續經營基隆嶼。市府統計到10月21日止，登島人數總計6萬1213人次，如以1名遊客消費700元估計，為基隆市帶來約4280萬元以上的直接觀光效益。

市長林右昌說，基隆嶼以嶄新面貌全面對外開放登島觀光，島上有「11個基隆」探訪，相當受到歡迎，市府探勘多次，所以非常的安全，只要不會暈船都可以前往，浪並不會很大，建議先預約前往。

基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀。