南迴公路大鳥段拓寬通車
2019-10-31 00:00
聯合報 記者尤聰光
／台東縣報導
南迴公路台東地區最艱鉅的拓寬改善工程就屬「大鳥段」，公路單位歷時2年，終於提前在本月28日完成四線道路通車。全長3.8公里沿著斷崖峭壁拓寬道路，高處俯瞰太平洋，無敵海景盡收眼底，民眾直呼「好美喔！」公路單位預計12月20日南迴公路台東段全線通車。
南區臨時工程處第七工務段指出，大鳥段是南迴公路台東境內拓寬工程最後一段工程，舊有道路是沿著斷崖峭壁闢建，最高落差近150公尺，工程難度高，必須由下而上打地基，向外延伸爭取路寬，最終一一克服。
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公路總局日前會同台東縣大武警分局、公路總局第三區養護工程處大武工務段現勘，確認道路標線標誌相關設施完備，28日下午3點開放全線四車道通行。大鳥段通車後，香蘭至大鳥路段長約20公里已經完成拓寬，改善為三線至四線車道。
南區臨時工程處第七工務段表示，目前只剩安朔至草埔段隧道工程尚未通車，預計12月20日完工通車，南迴公路台東境內路段全線通車後，台東至屏東可縮短30分鐘車程。
台東縣警察局表示，長達4.6公里的安朔至草埔隧道，基於安全，禁行機車（含重機）、自行車與行人徒步，上述用路人必須改走舊省道往來台東與屏東。舊省道達仁至壽卡段車流預期將大幅減少，恐影響行車速度，警方規畫設置區間測速執法，降低交通事故發生率。
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