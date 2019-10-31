親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

南迴公路大鳥段拓寬通車

2019-10-31 00:00聯合報 記者尤聰光／台東縣報導

南迴公路台東大鳥段拓寬改善工程難度高，工程單位歷時2年，提前在本月28日完成四線...
南迴公路台東大鳥段拓寬改善工程難度高，工程單位歷時2年，提前在本月28日完成四線道路通車。 圖／公路總局提供
分享

南迴公路台東地區最艱鉅的拓寬改善工程就屬「大鳥段」，公路單位歷時2年，終於提前在本月28日完成四線道路通車。全長3.8公里沿著斷崖峭壁拓寬道路，高處俯瞰太平洋，無敵海景盡收眼底，民眾直呼「好美喔！」公路單位預計12月20日南迴公路台東段全線通車。

南區臨時工程處第七工務段指出，大鳥段是南迴公路台東境內拓寬工程最後一段工程，舊有道路是沿著斷崖峭壁闢建，最高落差近150公尺，工程難度高，必須由下而上打地基，向外延伸爭取路寬，最終一一克服。

公路總局日前會同台東縣大武警分局、公路總局第三區養護工程處大武工務段現勘，確認道路標線標誌相關設施完備，28日下午3點開放全線四車道通行。大鳥段通車後，香蘭至大鳥路段長約20公里已經完成拓寬，改善為三線至四線車道。

南區臨時工程處第七工務段表示，目前只剩安朔至草埔段隧道工程尚未通車，預計12月20日完工通車，南迴公路台東境內路段全線通車後，台東至屏東可縮短30分鐘車程。

台東縣警察局表示，長達4.6公里的安朔至草埔隧道，基於安全，禁行機車（含重機）、自行車與行人徒步，上述用路人必須改走舊省道往來台東與屏東。舊省道達仁至壽卡段車流預期將大幅減少，恐影響行車速度，警方規畫設置區間測速執法，降低交通事故發生率。

台東南迴公路屏東

相關新聞

聯合盃作文初賽 花女包辦高中職組前5名

2019-10-31 00:30

宜蘭11月5日拍賣17筆不動產

2019-10-31 00:26

潛艦園區會塞車？ 研議和平島假日交通分流

2019-10-31 00:15

手機+魯地圖 羅東爬山不怕迷路

2019-10-31 00:15

挑戰人生下半場…運動推手林將 開店叫賣分享歡笑

2019-10-31 00:08

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

求助花蓮縣長尋人 9旬老榮民兌現約定與同袍派出所相見

2019-10-30 18:08

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

台東最夯的展你去了嗎？因為太受歡迎決定不下架

2019-10-30 15:25

選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31

林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

宜蘭開創社區「一站式」免費失智篩檢 找出更多病人

2019-10-30 11:01

影／全國第二個促進性別平等連線 基巿議會提6大主張

2019-10-30 10:59

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

柯文哲幕僚鄭立芝 高考錄取中市新聞局行銷企劃科員

2019-10-30 14:09

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

影／清境高空步道2.0啟用 羊咩咩帶頭衝萌炸了

2019-10-30 15:47

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

公道伯是你？他22年來調解萬丹鄉近萬筆案件

2019-10-30 16:31

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

超美！梨山茶農自製茶果凍 新社花海節五顏六色上場

2019-10-30 10:42

新北電子煙自治條例將送審 未來13766處也同步禁

2019-10-30 11:43

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

向議會報告總預算 陳致中駁葉匡時：胡亂解釋地制法！

2019-10-30 15:49

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

撩水跑馬拉松 二水國際跑水節下月2、3日登場

2019-10-30 08:17

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

台中花博兩館花上億 不到1年拆除

2019-10-30 14:18

林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04

綠批公文外流是國瑜機器 葉匡時：非密件，若正確何必擔心

2019-10-30 11:41

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

中央選前釋利多 侯友宜：為新北做事都感謝

2019-10-30 10:55

台東最夯的展你去了嗎？因為太受歡迎決定不下架

2019-10-30 15:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top