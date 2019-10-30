吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市議會今天召開第19屆第2次定期會，市長林右昌率領市府團隊向議會進行施政總報告，他說，各種施政滿意度調查，基隆都已穩定維持在前段班的表現，成功翻轉基隆、改變基隆過去總是吊車尾的成績。

林右昌舉今年市府獲得的幾個獎項，包括在9月10日天下雜誌公布的2019年縣市首長施政滿意度調查，基隆市在全台22縣市中排名第9；9月20日中國時報公布22縣市施政大調查中，基隆市的施政滿意度在非六都縣市排名第二，穩定維持在前段班的表現，成功翻轉基隆、改變基隆過去總是吊車尾的成績。

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林右昌說，除了市政推展的成果，市府也在許多國家、國際級競賽中獲得佳績，包括大基隆歷史場景再現整合計畫等獲得國家卓越建設獎的特別獎、優質獎跟金質獎等；正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫獲得2019國際景觀建築師協會景觀大賞卓越獎；在2019 ASOCIO亞太智慧城市獎中，基隆更是台灣唯一的獲獎城市。

林右昌表示，經過4年的努力與累積，這兩年可以說是基隆市的「衝刺年」，有許多的建設計畫陸續啟動、發包或動工，明後年則將是基隆的「豐收年」，將會有許多豐碩的成果逐步完工啟用，開啟基隆發展的新時代，他有信心讓基隆好、還會更好。

林右昌指接下來多項市政重大建設將使基隆大步向前進，包括基隆城際轉運站已在6月動工，奠定都市轉型再生重要里程碑；市府與臺鐵局合作推動「基隆火車站南側立體停車場促參案」；9月啟動的「山海城串聯再造計畫」，預計1年半可能完工，將有效帶動市中心區經濟發展，另外田寮河、旭川河水質改善工程也都在9月動工。

「基隆市港再生標竿計畫」攸關未來發展，林右昌表示持續結合港公司、中央各部會的力量逐一落實，未來3年當市政建設陸續完工啟用後，基隆將會是全台灣都市轉型最好的示範案例。