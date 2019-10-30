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求助花蓮縣長尋人 9旬老榮民兌現約定與同袍派出所相見

2019-10-30 18:08聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

曾廣和（左起）、蔡如宏，在豐川派出所長彭舜熙的陪伴下，在派出所內相見歡。圖／花蓮...
曾廣和（左起）、蔡如宏，在豐川派出所長彭舜熙的陪伴下，在派出所內相見歡。圖／花蓮縣府提供
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90歲榮民曾廣和上月從新北市搬到花蓮榮民之家，原本要兌現與軍中老友蔡如宏在花蓮相見的約定，卻發現搬家時遺失聯絡方式，他苦尋不著，寫信求助縣長徐榛蔚，在警方協助下，兩人今天在花蓮市豐川派出所重逢，再續袍澤之情。

曾廣和與小他一歲的蔡如宏，原本都在大陸上海裝甲兵服役，後來來台，蔡如宏先於民國43年退伍，到花蓮榮家服務，也考取教師；曾廣和則在民國72年以中校退伍，住在新北市淡水區。

曾廣和表示，他和蔡如宏一直都有聯絡，並相約等他搬到花蓮榮家後，要在花蓮相見。他一直記得這個約定，上月搬到花蓮後，想要聯繫老友兌現約定，卻發現不小心遺失對方的聯絡地址和電話；他依稀記得老友住在花蓮市國聯5路，多次搭計程車在市區繞，希望可以巧遇，但沒找到人，無奈之下，寫信到縣府，請求縣長徐榛蔚幫忙。

徐榛蔚對兩位老人家堅持約定的深厚情誼相當感動，居中牽線請警方幫忙。花蓮警分局豐川派出所所長彭舜熙得知此事，率員警展開尋人任務，但因為資料不足，只能依曾老先生提供的簡單資料，在國聯5路挨家挨戶尋人，運氣不錯，花兩天就找到蔡如宏。

今天兩名老友在花蓮榮家社工員吳侑萱與彭舜熙陪伴下，在豐川派出所相見歡，兩人感謝縣長徐榛蔚、豐川派出所員警及花蓮榮家主任方矩幫忙讓他們得以重逢，也相約再一起到蔡家喝茶。

曾廣和（左2）、蔡如宏（中）在花蓮榮家社工員吳侑萱（左）、豐川派出所所長彭舜熙（...
曾廣和（左2）、蔡如宏（中）在花蓮榮家社工員吳侑萱（左）、豐川派出所所長彭舜熙（右2）等人協助下，在派出所相見歡。圖／花蓮縣府提供
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90歲的曾廣和老伯伯，寫信到縣府求助縣長徐榛蔚，請求她幫忙尋人。圖／花蓮縣府提供
90歲的曾廣和老伯伯，寫信到縣府求助縣長徐榛蔚，請求她幫忙尋人。圖／花蓮縣府提供
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徐榛蔚榮民

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