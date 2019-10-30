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宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」

2019-10-30 17:49聯合報 記者游明煌／即時報導

宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」。圖／宋瑋莉服務處提供
宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」。圖／宋瑋莉服務處提供
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國民黨基隆市立委參選人前議長宋瑋莉，今天參加七堵區一場萬聖節活動，她戴起高的南瓜帽和小朋友打成一片，她問小朋友們認不認識她？小朋友大喊「議長奶奶好」，讓宋瑋莉很開心，要小朋友有禮貌、養成好習慣，這樣在萬聖節活動可以得到更多糖果。

基隆市警察局第三辦事處主任楊秀玉議員、小象幼兒園執行長張秀宇、基隆市警察局第三分局、正光里長邱繼彥等，今天下午辦反賄選、斷黑金萬聖節活動。

議員宋瑋莉說，很多小朋友對議長奶奶這個稱呼並不陌生，因為她擔任議長期間，與基隆市各幼兒園所舉辦的活動鮮少缺席，因此得到孩子的熱烈回響。她表示，孩子的養成教育以及禮貌禮節都是非常重要的，愛護地球就要養成不要亂丟垃圾，平日對師長要有禮貌、養成好習慣，這樣在萬聖節活動可以得到更多糖果。

宋瑋莉並表示，感謝在萬聖節前夕三分局以及議員楊秀玉、幼兒園這般用心，讓孩子享受萬聖節即將到來的活動。

宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」。圖／宋瑋莉服務處提供
宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」。圖／宋瑋莉服務處提供
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萬聖節宋瑋莉2020選舉基隆市立委

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