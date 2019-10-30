影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭擁有全國數量最多的休閒農業區，民宿經營也有特色，加上推動有機及嚴選農產品，吸引都會人士到宜蘭度假旅遊時，順道採買蔬果。縣府於是媒合休閒農場及民宿提供場所，擺售小農的優質農產，方便消費者買到新鮮好農產，也增加行銷管道。

縣政府農業處表示，縣府一直有媒合雙方的構想，邀請大家坐下來談一拍即合，該合作平台希望提供住宿遊客認識採購在地小農當季有機或友善農產，第一階段由宜蘭縣休閒農業發展協會及宜蘭縣鄉村民宿發展協會，提供10名住宿業者的場所，由18名青農組成的青出宜蘭農業運銷合作社提供農產品，首度建立地產地銷模式。

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縣政府今天舉辦「來宜蘭， 一籃子菜帶回家」活動宣告起跑，宜蘭縣鄉村民宿發展協會理事長陳勝樂說，他家就是小農，以前看到阿公賣菜很辛苦，現在他經營民宿的餐飲食材，大量由在地小農供應，有些入住客人覺得好吃就會買回家。

青出宜蘭農業運銷合作社社員們所提供的農產包括有機、友善耕作及嚴選農產，最重要是農藥零檢出，為食品安全掛保證。