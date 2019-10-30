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台東最夯的展你去了嗎？因為太受歡迎決定不下架

2019-10-30 15:25聯合新聞網 文章提供／遠見

《漂鳥197》當中人氣最旺的作品是台灣藝術家撒部．噶照的「自然療癒」。圖／行政院...
《漂鳥197》當中人氣最旺的作品是台灣藝術家撒部．噶照的「自然療癒」。圖／行政院農委會水土保持局台東分局
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被網友譽為今年以來台東最夯打卡聖地的《漂鳥197》地景藝術展，因為吸引大量人潮湧入，加上這個展覽也為台東帶來龐大的觀光經濟效益，堪稱是CP值最高的官方活動，因此主辦單位決定將原先於10月28日結束的活動，至少延展到明年，暫時不撤展、不下架。

《漂鳥197》是第一屆縱谷大地藝術季中的一個活動，前期花了7、8個月籌備，邀請5個國家的10位藝術家到池上與關山駐村一個月，最後創作出12件作品。總花費約700多萬台幣。

沒想到作品展出後就十分轟動，參觀人潮絡繹不絕，累計已多達20～30萬人，由於花費金額並不高，卻創造了龐大的觀光產值，一位池上藝文界人士說，「從沒看過如此有效益的官方活動。」

主辦單位、行政院農委會水土保持局台東分局副工程司李易芳指出，12件作品除了「永恆的旅者—如漂鳥般飛翔」，將歸還給原創作的藝術家，其餘均將保留在原地。

這12件作品除了以大自然為舞台、與在地的美景和諧相融之外，最大的特點是沿著「全台最美公路」197縣道布置，由北至南分布於池上及關山。有些更位於在地人才知道的祕境裡，讓看展的人多了一種尋寶的樂趣。

為配合《漂鳥197》的展出，池上鄉特地實施電線桿地下化工程，從池上大坡池到197縣道，從原本的175公頃，擴充到500公頃面積，都看不到一支電線桿。

作品中人氣最旺的是俗稱「天堂鞦韆」的作品「自然療癒」，位於池上天堂路口，是台灣原住民藝術家撒部‧噶照所創作，他擅長漂流木雕塑。月牙造型的木架懸掛一架鞦韆，坐上去順著視野遠眺金黃稻浪，看著看著，內心便充滿平靜。天光透過雲影照落在綠色的山巒上，仙氣十足。

台灣藝術家任大賢則在關山的天主堂戶外廣場打造了兩隻「電光牛」，由鐵和壓克力交織勾勒出牛的線條與框架，到了晚上還會發光，呼應了所在地「電光村」的傳說。原來，電光村昔日有地下沼氣，燃燒時會發出「電公火」而得名。

行政院農委會水土保持局台東分局長王志輝指出，裝置藝術一般很少能與在地居民產生互動交流，但由於「電光牛」訴說的是在地的故事，十分接地氣，居民很有感，索性在「電光牛」附近擺售曾被列為貢品敬獻給天皇的電光米，偶爾搭配小朋友在一旁載歌載舞表演。

來自芬蘭的藝術家Jaakko在池上水利公園的作品「跑道上的水滴」，則以台灣相思木在草地上組合成巨大水滴的裝置，令人驚艷。「作品的背後是卑南溪，便是水滴所在的跑道，」李易芳解釋其中的寓意，是為環境與生命發聲。

德國藝術家Jens在洗衣亭裡放置了一件低調而優美的作品「洗滌的殿堂」。隨著社會進步，洗衣機家家一台，傳統洗衣亭因此廢棄荒涼，作品希望吸引觀賞者走進洋溢古早味的洗衣亭，以繩索與可承重600公斤的布料，綁在一顆下垂的石頭上，製成一件迎風卻穩定的裝置藝術，以此代表農村婦女的韌性。感受亭子裡的光影變化，水流與空氣激盪出的空氣清新，洗滌人們的心境。

他的另一件作品「斗笠」，同樣由白布與繩索構成，靈感則來自於台東農民常戴著的斗笠。

壓軸作品怎能少了日本藝術家阿部乳坊「 永恆的旅者 」！它是「永恆的旅者—如漂鳥般飛翔」的姐妹作，主角是一位戴著墨鏡、全身圍著白色衣服的男人，頭頂棲息著一隻正將展翅高飛的白鷺鷥，而他的手永遠指著前方，朝他手指的方向望去，前方正是中央山脈，也是創作藝術家的故鄉、日本新潟的方向。

「 永恆的旅者 」如同童話故事中來自不知名時代的神祕人物，又很寫實地為旅人指引方向，識別指數奇高。王志輝表示，同樣的作品放在台北信義計劃區可能不會引起太大的迴響，因為周圍沒有稻田和高山。

其他精彩作品包括「水跳舞的歌聲」「在河之間」「重蛹」「振興壁畫」等，則以印度詩聖泰戈爾《漂鳥集》的詩句為靈感串連。

還沒來看過作品的朋友，可趁機來一趟花東縱谷尋寶小旅行。已看過作品的朋友，若冬天再來，鐵定與夏天，別有一番滋味。

（作者／ 邱莉燕 本文出自2019.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

藝術家台東行政院裝置藝術花東縱谷農委會

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