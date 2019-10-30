選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



交通部評估認為高鐵延伸到宜蘭的效益，優於原本爭取中的北宜直線鐵路，為呼應高鐵延伸重大建設計畫，民進黨中央、地方及黨公職及地方人士，上午召開「高鐵延伸宜蘭促進會」籌備大會，以行動告訴政府，宜蘭人支持這項平衡東西城鄉差距的重大交通建設計畫。

發起人之一宜蘭市長江聰淵表示，身為宜蘭市長，他強烈支持這項重大交通建設計畫，尤其對於在地發展一定會強力提升，加上明年蘇花改全線通車後，宜蘭可能進入新一波塞車黑暗期，透過高鐵延伸宜蘭，給東部民眾另一種選擇，這就是有做事的政府。

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「北宜高鐵其實一直有在規畫中，它就是直鐵的升級版」，前縣長林聰賢認為，過去民進黨執政下的宜蘭把一項項不可能任務一一完成，這是從陳定南縣長時代開始一步一步規畫傳承下來的，其實這也是中央跳脫傳統思維建構一個「環島鐵路網」的方式，北宜高鐵就是「環島鐵路網」的第一步。

立委陳歐珀說，8年的立委任期中針對相關議案提過3次總質詢，並超過10次以上的委員會質詢都在爭取「北宜直鐵」重大交通建設，「高鐵就是直鐵重要替代方案跟升級版」，他建議高鐵可依據95年快鐵環評替代方案之一，併入北宜直鐵的路廊評估，行政程序「不用另案作評估」，可直接放入既有的評估，以節省時間。