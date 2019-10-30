林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市長林右昌今天在市議會施政報告時說，台船選定台船基隆廠規畫潛艦園區，會優先使用台船目前閒置廠房，進行相關廠商的引入，不會影響到和平島的考古作業及計畫；對於交通部分，有人擔心會塞車，這也是不用過慮，很多大構件，會走海路進廠區，不會走陸路，市府也會研議假日和平島交通分流措施。

林右昌表示，總統蔡英文積極推動的潛艦國造計畫，在立委蔡適應的極力爭取之下，並經得標的台船公司審慎評估後，初步選定台船基隆廠，作為潛艦產業園區專用生產基地。

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他說，預估整個潛艦國造上、中、下游產業鏈，約可創造1萬個以上工作機會，未來，市府除積極協助廠區與廠家進駐外，也會提供周邊環境與配套設施改善，讓進駐高科技廠家與技術人員安心從事生產，針對民眾擔心可能發生的塞車問題，市府也初步研議假日和平島交通分流，配合引導疏散機制，將民眾日常生活衝擊降到最低。