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基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05聯合報 記者游明煌／即時報導

林右昌：基隆輕軌明年6月完成環評、綜合規畫。圖／基隆市政府提供
林右昌：基隆輕軌明年6月完成環評、綜合規畫。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天在市議會定期會施政報告時指出，基隆輕軌捷運建設現進入「設置基隆─南港輕軌」階段，交通部鐵道局已在8月30日簽約啟動，綜合規畫報告（含環境影響評估）預計明年6月底可完成，後續提報環評審議及報行政院核定。

林右昌表示，基隆輕軌捷運可行性研究報告行政院在今年4月10日核定通過了，現在正在進行綜合性規畫，同時做環評，是前瞻計畫軌道建設中最順利的。

林右昌說，目前的進度是正在研擬服務建議書作業中，將針對財務規劃、經費分擔、系統選擇、轉乘設施、維修基地配置、適用法令及促參之可行性等課題專章檢討，研提最適規劃策略，並已同步辦理環境影響評估，綜合規畫報告（含環境影響評估）預計明年6月底完成。

根據規畫，基隆輕軌運量介於輕運量的上限、中運量的下限，1小時10到12班車，評估對基隆和汐止的交通改善產生和產業發展都有助益。基隆輕軌完成綜合規畫後、報院核定後，就可以進入細部設計。

對於基北快捷公車交通運輸再升級，林右昌說，第一條城際快捷公車2088線105年上路，每月乘客數達23.1萬人次；第二條1088路線105年通車，每月乘客數達2.3萬人次，兩條快捷公車路線，載客量均穩定成長，獲得民眾的好評；而第三條快捷公車「中正線1579」今年10月14日上路，讓基隆市在台北捷運路網周邊上班、就學的民眾更加方便。

林右昌並宣布，第4條中山區快捷公車，市府已於今年9月向主管機關交通部公總局提出需求申請中，市府將積極協調中央審核開通，以擴大服務更多市民通勤及遊客觀光使用，讓第4條快捷公車早日通車。

林右昌：基隆輕軌明年6月完成環評、綜合規畫。記者游明煌／攝影
林右昌：基隆輕軌明年6月完成環評、綜合規畫。記者游明煌／攝影
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基隆輕軌公車林右昌

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