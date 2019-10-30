齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市政府派團參加在日本大阪舉行的「2019 JATA國際旅展」，積極爭取日本旅客到訪基隆，布展現場特地用已故空拍大師齊柏林曾為基隆所拍攝的空拍照片。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 基隆市政府派團參加在日本大阪舉行的「2019 JATA國際旅展」，積極爭取日本旅客到訪基隆，布展現場特地用已故空拍大師齊柏林曾為基隆所拍攝的空拍照片，加上郵輪、海港大樓、潮境公園飛天掃帚、正濱漁港色彩屋及基隆嶼等在地景點，成功吸引日本民眾的目光。

交通部觀光局組團邀請各縣市政府及旅館、民宿、休閒農場、遊樂區、縣市地區觀光等公協會，參加「2019 JATA國際旅展」，基隆市政府派團參展行銷推廣，並積極參加旅遊同業洽談會，希望提升國際能見度。駐大阪辦事處長李世丙也特地到基隆展攤幫忙宣傳，青葉魯凱歌謠兒童合唱團在場表演也吸引目光。

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基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，日本與基隆之間的連結相當緊密，這次展出特地用已故空拍大師齊柏林所拍攝的空拍照片，加上郵輪、海港大樓、潮境公園飛天掃帚、正濱漁港彩色屋及基隆嶼等在地景點呈現基隆意象，讓現場的日本朋友一眼即能辨識基隆特色，成功吸引民眾目光，很多人看到美照都稱讚「好美」。

旅展自10月21日至27日為期4日，現場民眾到基隆攤位詢問旅遊十分踴躍，還吸引太平洋維納斯號包船業者「日本クルーズ客船株式会社」、知名郵輪旅遊業者「郵船トラベル株式会社」等特地前來基隆攤位，與市府人員洽詢有關基隆旅遊路線安排建議及索取相關文宣，計畫今年年底及明年6月郵輪到訪，展開一系列基隆旅遊行程。

曾姿雯說，日本最大旅遊JTB旅行社業者對於基隆近期推廣的旅遊景點，及基隆與日文間的文化淵源也具有相當興趣，研擬明年能與基隆舉辦學生學術團體交流活動。