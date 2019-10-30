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宜蘭開創社區「一站式」免費失智篩檢 揪出更多病人

2019-10-30 11:01聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

早期失智症很難被發現，國際扶輪3490地區宜蘭扶輪社為了幫助宜蘭縣深入社區找出疑似患者，補助經費給縣政府與縣內6大醫院合作，即日起開辦社區「一站式」快速篩檢免費診斷，要趕快把失智病人找出來。

6家合作的醫院分別是陽大醫院、博愛醫院、聖母醫院、仁愛醫院、台北榮總員山分院及蘇澳分院。今天上午 仁愛醫院醫師到員山鄉衛生所進行失智症診斷評估，現場接受篩檢的88歲長者家屬，很感謝縣政府提供這項免費服務。

縣衛生局表示，計畫團隊前往各鄉鎮市，先透過AD8篩檢量表評估，如果有疑似個案，可以直接轉介到醫院，或針對不方便的長者，由服務團隊的衛生所和6大醫院醫療人員前往社區進行進一步診斷，包括抽血及營養師、心理師諮商等。

從AD8量表到抽血，完成每一個案的篩檢費用需要3000元，這次由國際扶輪社3490地區宜蘭扶輪社捐助148萬元，展開免費社區式認知症篩檢診斷服務。縣長林姿妙一早特別前往員山衛生所，感謝扶輪社的熱心贊助及醫師團隊服務。

宜蘭縣今年10月媒體評比「全台失智友善城市」在非六都的縣市當中，榮獲第二名。據了解，以宜蘭縣人口數估算宜蘭約8000多名失智者，目前發現5、6000人，縣政府積極經由種種措施，希望讓還沒有發現的患者及早篩檢出來，接受治療並且延緩失智的症狀。

早期的失智症很難被發現，國際扶輪3490地區宜蘭扶輪社為幫助宜蘭縣深入社區找出疑...
早期的失智症很難被發現，國際扶輪3490地區宜蘭扶輪社為幫助宜蘭縣深入社區找出疑似患者，補助經費給縣府與6大醫院合作，即日起開辦社區「一站式」快速篩檢免費診斷，要趕快把失智病人找出來。 記者戴永華/攝影
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早期的失智症很難被發現，國際扶輪3490地區宜蘭扶輪社為幫助宜蘭縣深入社區找出疑...
早期的失智症很難被發現，國際扶輪3490地區宜蘭扶輪社為幫助宜蘭縣深入社區找出疑似患者，補助經費給縣府與6大醫院合作，即日起開辦社區「一站式」快速篩檢免費診斷，要趕快把失智病人找出來。 記者戴永華/攝影
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失智症衛生所患者

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