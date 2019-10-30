宜蘭開創社區「一站式」免費失智篩檢 揪出更多病人

2019-10-30 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



早期失智症很難被發現，國際扶輪3490地區宜蘭扶輪社為了幫助宜蘭縣深入社區找出疑似患者，補助經費給縣政府與縣內6大醫院合作，即日起開辦社區「一站式」快速篩檢免費診斷，要趕快把失智病人找出來。

6家合作的醫院分別是陽大醫院、博愛醫院、聖母醫院、仁愛醫院、台北榮總員山分院及蘇澳分院。今天上午 仁愛醫院醫師到員山鄉衛生所進行失智症診斷評估，現場接受篩檢的88歲長者家屬，很感謝縣政府提供這項免費服務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

縣衛生局表示，計畫團隊前往各鄉鎮市，先透過AD8篩檢量表評估，如果有疑似個案，可以直接轉介到醫院，或針對不方便的長者，由服務團隊的衛生所和6大醫院醫療人員前往社區進行進一步診斷，包括抽血及營養師、心理師諮商等。

從AD8量表到抽血，完成每一個案的篩檢費用需要3000元，這次由國際扶輪社3490地區宜蘭扶輪社捐助148萬元，展開免費社區式認知症篩檢診斷服務。縣長林姿妙一早特別前往員山衛生所，感謝扶輪社的熱心贊助及醫師團隊服務。