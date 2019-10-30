影／全國第二個促進性別平等連線 基巿議會提6大主張
2019-10-30 10:59
聯合報 記者游明煌
／即時報導
繼台北市議會後，基隆市議會成立促進性別平等連線，是全國第二個議會成立促進性別平等連線，會中提出積極監督基隆市政府各項性別平等政策之制定、預算編列與執行等6大主張，努力促進基隆的性別平權。
今天出席的有議員陳薇仲、陳宜、張之豪、張顥瀚、張秉鈞、張淵翔等，及婚姻平權大平台、性別平等教育大平台、台灣伴侶權益推動聯盟、台灣同志諮詢熱線協會等代表。
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陳薇仲說，今年是同婚元年，也是性別平等教育法實施的第15年，台灣又在平權的路上往前邁進了一步，但歧視、不尊重和不理解，並不會因為法律的通過、實施就完全消失。擔任地方上的議員，能夠做些什麼呢？可以透過議員的職權，從地方制度的改善、對市政府計畫、政策執行和預算的監督，以及對市府持續提出更好的建議，努力促進基隆的性別平權。
她表示，在收到「婚姻平權大平台」對於友善多元性別的議員成立連線的建議，陸續拜訪了許多團體向他們請益，組成促進性別平等連線。
出席議員共同提出6大主張（一）積極監督基隆市政府各項性別平等政策之制定、預算編列與執行；（二）推動擴大「基隆市性別平等教育委員會」及「婦女權益促進委員會」之參與，並加入多元性別面向；（三）推動基隆市議會響應多元性別族群活動，打造性別友善城市；（四）監督基隆市政府針對多元性別族群權益及相關業務，研擬政策並訂定計畫；（五）要求基隆市內各級學校積極推動性別平等教育法及性別平等教育法施行細則規定之性別平等教育；（六）定期與公民團體、家長團體、教師團體及學生團體召開座談會，共同研商促進基隆市落實性別平等。
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