親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

核四燃料棒再送出一批？有網友在基隆人大小事臉書社團PO文，指基隆港警察前後押車好大的陣仗，不知道在運送什麼出去，還拍到核能警示的照片，懐疑又有燃料棒要出海，但台電表示「沒有聽說此事」。

網友PO文表示，29日在下午約1點30分，於基隆港拍攝到大批貨櫃車照片並發文，被網友質疑是台電在運送核四燃料棒出境，引起熱議。

先前台電公司也曾表示，依照國際原能總署相關核子保安規定，核燃料束運送作業必須以保密方式進行，相關細節均為機密，對於外界傳言不便說明。

核四封存後留下1744束燃料棒，台電於去年7月將320束核燃料棒外送，交由美國原廠核燃料公司處理、暫存，同時規畫2019年運出3批、2020年送出最後3批；並計畫2022年前，將抽取出的鈾燃料賣出，藉此活化資產，整個外送計畫處理費加上運送，共計6.9億元。

有網友在拍到貼有核能警示貨櫃，懐疑又有核燃料棒要出海。翻攝臉書基隆人大小事
有網友在拍到貼有核能警示貨櫃，懐疑又有核燃料棒要出海。翻攝臉書基隆人大小事
分享
核四廠燃料棒。圖／報系資料照、記者游明煌攝影
核四廠燃料棒。圖／報系資料照、記者游明煌攝影
分享

基隆港台電核四

相關新聞

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

台東利稻小熊取名Litu 象徵為部落一分子

2019-10-29 14:32

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

花蓮縣長徐榛蔚赴柬埔寨拚觀光 介紹在地特色

2019-10-29 13:37

影／幸福學童！免費喝到羅東鎮農會供應國產豆奶

2019-10-29 13:31

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

台東利稻小熊取名Litu 布農族語意：枇杷

2019-10-29 10:13

宜蘭科學園區 二期標準廠房動土

2019-10-29 00:11

三星蔥飆天價 11月中可望回穩

2019-10-28 23:25

基隆橘郡社區候車亭 將增建至27公尺

2019-10-28 23:11

法鼓山助台東建柔道健力館啟用 體育界盼提高獎金留才

2019-10-28 21:35

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53

中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25

石斑魚價格直直漲數量大減 金門放流3萬尾復育

2019-10-29 17:39

鶯歌公所改編西班牙舞曲 公務員免驚「累死被洗頭」

2019-10-29 14:36

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

茄萣濕地聚集上百黑面琵鷺 葉匡時賞鳥驚呼「好多」

2019-10-29 18:37

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top