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交通部11月新制上路！物品寄送未包成一件 不受理收寄

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

為防公路上撞牛憾事再發生，台東縣農業處要求養牛戶做好牛隻剪耳及釘掛耳環標記，並做...
為防公路上撞牛憾事再發生，台東縣農業處要求養牛戶做好牛隻剪耳及釘掛耳環標記，並做好牛隻管理工作。記者羅紹平／翻攝
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今年6月16日晚間8時許，省道台11線（東海岸公路）東河鄉七里橋段，發生32歲唐姓婦人機車騎士撞牛喪命意外，因牛隻未剪耳標記，找不到飼主，警方難以究責，家屬求償無門，台東縣農業處近日推動農隻剪耳、掛環標記政策，並要求飼主做好牛隻管理，希望避免憾事再發生。

台東縣卑南鄉、東河鄉及成功鎮有部分民眾，在省道東海岸公路（台11線）兩側荒地及溪床放牧牛隻，因未綁繩繫牢，牛隻上街漫步，尤其是夜間常發生汽車撞上牛隻車禍，由於牛隻未剪耳掛標記，事後難追究飼主責任。

今年6月16日晚上8時許，成功鎮信義里小馬部落32歲唐姓婦人下班後騎機車返家，行經省道台11線（東海岸公路）136.3公里，東河鄉七里橋上，暗夜撞上在省道上漫步的水牛而殞命。

縣議員楊秋珍表示，她曾夜間開車撞牛，東海岸鄉鎮的居民常在夜間看到牛隻在馬路散步或睡覺，天色昏暗，難以閃避，跟撞山一樣恐怖，飼主真的要落實管理牛隻，不要放任牛隻四處遊蕩。

台東縣政府農業處今年8月就積極宣導台11線沿線養牛戶，所有牛隻都必須剪耳號或夾耳號，落實牛隻釘掛耳環的管理工作，且要求飼主不要在鄰近公路的地方養牛，並做好牛隻管理，包括架設圍網、繫繩，不允許放任牛隻夜遊、逛馬路。

台東縣農業處處長許瑞貴今天表示，未標耳記的牛隻無法進拍賣場，且牛隻走失，飼主無法認領，政策實施以來，台11線約20餘養牛戶都很配合，農業處會不定期進行突檢，飼主不依規定執行，可依動物保護法懲罰。

台東縣農業處突檢養牛戶，視察養牛戶有無為牛隻剪耳及釘掛耳環標記，並做好牛隻管理工...
台東縣農業處突檢養牛戶，視察養牛戶有無為牛隻剪耳及釘掛耳環標記，並做好牛隻管理工作。記者羅紹平／翻攝
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