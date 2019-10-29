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不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

影／繪葉書見證昔日風情 基隆徵集創意明信片傳遞土地情感

2019-10-29 17:00聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

傳遞對基隆的情感，要用什麼樣的明信片最有溫度，最吸睛？基隆市文化局大基隆歷史場景再現整合計畫，系列活動「幫基隆‧向世界說Hi」，即日起廣徵民眾創意，總獎金45000元，評審團大獎有機會獨得12000元獎金。

市長林右昌今天市務會議後的記者會中指出，透過日據時代留下來的繪葉書也就是明信片，大家可以瞭解當時的生活跟都市景觀樣貌，大基隆歷史場景再現整合計畫非常強調民眾參與，這次推出的徵集明信片活動，來投件的創作者或許可以想像要對未來的人傳遞什麼樣的城市意象，也可以透過文字加上照片，傳遞對於這個城市的情感。

文化局表示，推動「幫基隆．向世界說Hi」以明信片創作為主題，徵求民眾創意，印製發行能夠凸顯與展現當今基隆值得驕傲與關注的在地風情；讓明信片發酵為承接大基隆歷史、表現當代、迎接未來的文化媒介。

徵集活動即日起至11月25日收件，後續經由專業評選與網路投票活動，產生評審團大獎、最佳代言獎、最有溫度獎、最具創意獎、最能吸睛獎、最強話題獎、及最佳人氣獎，評審團大獎獎金12000元。

活動產生的優選作品將印製為實體明信片，除舉辦授獎典禮外，將於歲末舉辦「從基隆向世界說Hi！」街頭傳訊活動、讓大眾在活動現場向世界各地投遞明信片。

可將個人與基隆連結的故事或感動，設計為明信片，共同用明信片創意「幫基隆．向世界說Hi」，更多活動資訊請連結至活動官網(https://bklpcm.wixsite.com/keelungpostcard)、大基隆歷史再現整合計畫粉絲專頁(https://reurl.cc/QpZDa5)。

基隆市文化局推出幫基隆‧向世界說Hi活動，廣徵民眾創意，有機會獲得最高12000...
基隆市文化局推出幫基隆‧向世界說Hi活動，廣徵民眾創意，有機會獲得最高12000元的獎金。記者吳淑君／攝影
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