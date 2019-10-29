影／繪葉書見證昔日風情 基隆徵集創意明信片傳遞土地情感

2019-10-29 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



傳遞對基隆的情感，要用什麼樣的明信片最有溫度，最吸睛？基隆市文化局大基隆歷史場景再現整合計畫，系列活動「幫基隆‧向世界說Hi」，即日起廣徵民眾創意，總獎金45000元，評審團大獎有機會獨得12000元獎金。

市長林右昌今天市務會議後的記者會中指出，透過日據時代留下來的繪葉書也就是明信片，大家可以瞭解當時的生活跟都市景觀樣貌，大基隆歷史場景再現整合計畫非常強調民眾參與，這次推出的徵集明信片活動，來投件的創作者或許可以想像要對未來的人傳遞什麼樣的城市意象，也可以透過文字加上照片，傳遞對於這個城市的情感。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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文化局表示，推動「幫基隆．向世界說Hi」以明信片創作為主題，徵求民眾創意，印製發行能夠凸顯與展現當今基隆值得驕傲與關注的在地風情；讓明信片發酵為承接大基隆歷史、表現當代、迎接未來的文化媒介。

徵集活動即日起至11月25日收件，後續經由專業評選與網路投票活動，產生評審團大獎、最佳代言獎、最有溫度獎、最具創意獎、最能吸睛獎、最強話題獎、及最佳人氣獎，評審團大獎獎金12000元。

活動產生的優選作品將印製為實體明信片，除舉辦授獎典禮外，將於歲末舉辦「從基隆向世界說Hi！」街頭傳訊活動、讓大眾在活動現場向世界各地投遞明信片。